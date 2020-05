HD Plus-Karten jetzt in umweltfreundlicher Verpackung

Plastikmüll adé: Die HD+ Karten kommen neuerdings in Verpackungen aus 100 Prozent Recyclingpapier.

Mit dem HD+ Karten lassen sich über 60 Sender in HD sehen. Bisher waren die Karten in Plastik verpackt, damit ist jetzt Schluss. Mit der nächsten Bestellung von HD+ Karten erhalten Händler die Produkte in einer umweltfreundlichen Verpackung aus 100 Prozent Recyclingpapier.

Der Karton soll durch eine zweifache Sicherung den gleichen Schutz vor Diebstahl bieten wie die bisherigen Plastikblister. Die Größe der Verpackung und die Aussparung zur Aufhängung bleiben gleich, Änderungen am POS sind nicht erforderlich.

Die Rückgabe von Restbeständen mit Plastikblister ist nicht möglich, da dies weder ökologisch noch logistisch sinnvoll sei. Im nächsten Schritt will HD+ zeitnah auch die Verpackungen der HD+ Module auf Recyclingpapier umstellen.