Sat-Empfangsdaten für die neuen Sky-Sender

Bald starten mit Sky Nature und Sky Documentaries die neuen Sender Nummer vier und fünf fürs Jahr 2021. Mittlerweile sind auch die Satelliten-Empfangsdaten bekannt.

So empfängt man die beiden neuen Sender. Sky Documentaries HD ist auf Sky Transponder 65 (TS-ID 0x0003) 11,71950 GHz horizontal in HD only (1080i = 1920 x 1080 Pixeln). Sky Nature HD wiederum ist auf Sky Transponder 67 (TS-ID 0x0002) 11,75850 GHz horizontal in HD only (1080i = 1920 x 1080 Pixeln). Dies teilte Sky auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN mit.

Sky Nature und Sky Documentaries sind ab 9. September linear sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket empfangbar. Die Neuzugänge ergänzen dabei das Sky-Programmportfolio mit zahlreichen Eigenproduktionen sowie Dokumentationen aus Sport, Gesellschaft, Kultur und einem breiten Natur-Genre.

Sky Doumentaries & Sky Nature sind die neuen Sender Nummer vier in 2021 Foto: Sky Deutschland

Sie folgen den bereits im April erfolgreich gestarteten Sendermarken Sky Crime („Wirecard – Die Milliarden-Lüge“, „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“, „Verbrechen von nebenan“) und Sky Comedy („Spitting Image“, „Eine kurze Geschichte des Humors mit Dieter Nuhr“, „Quatsch Comedy Club“).

Beide Sendermarken sind ebenso wie Sky Crime und Sky Comedy Teil des Entertainmentpakets. Für Sky-Kunden sind sie ohne zusätzliche Kosten über Sky Q linear und auf Abruf empfangbar, ebenso wie über Sky Ticket.

