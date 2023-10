SATELLIT 3/2023 – Spannende Zeiten im All

Anzeige

Gleich mehrere Faktoren sorgen aktuell dafür, dass es beim Thema Satellitenfernsehen wieder spannend wird. Die neue SATELLIT klärt auf.

Zum einen werden in den kommenden Monaten neue Satellitengenerationen für den europäischen Empfangsraum an den Start gehen. Eutelsat hat bereits seine Hotbird-Flotte auf 13 Grad Ost getauscht. Was dies für Auswirkungen für die Zuschauer hat, zeigen wir Ihnen ab Seite 19 dieser Ausgabe. Auch bei Astra wird es 2024/2025 so einen Kompletttausch der Orbiter geben.

Ein weiteres brandaktuelles Thema ist die Nebenkostenpauschale. Bisher konnten Vermieter den Empfangsweg über die Nebenkosten abrechnen und somit den Mietern deutlich vorgeben, welchen Empfangsweg diese zu nutzen haben. Ab Mitte 2024 fällt das Privileg weg, was vor allem Kabel-TV-Veranstalter negativ treffen wird. Satellit wird für den Kunden attraktiver, da er mit dem Sat-Empfang zukünftig richtig Geld sparen kann.

Ein weiteres heißes Eisen ist die SD-Abschaltung. Schon Ende des 2024 wird es deutlich weniger Standard-TV-Programme über Satellit geben, als dies heute noch der Fall ist. Für Zuschauer mit alten Receivern ist somit Handeln angesagt, wenn diese auch nach Dezember 2024 noch die ARD-Sender und weitere Programme uneingeschränkt sehen möchten. Wir zeigen Ihnen ab Seite 12, was zu beachten ist und dass auch an die Zweit- und Drittfernsehplätze gedacht werden muss.

Gleich drei neue TV-Geräte mit Sat-Tuner und auch zwei HD- beziehungsweise UHD-Receiver nehmen wir für Aufrüstwillige unter die Lupe.

Die SATELLIT Ausgabe 3/2023, ist ab sofort an den Kiosken, bei Amazon und als E-Paper erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de.

Themen der Satellit 3/2023

Sat-Komponenten immer häufiger Mangelware

Sat-Antenne aufhübschen – So klappt’s mit neuer Farbe

Machen Sie die Sat-Anlage winterfest

Servus TV Deutschland sagt leise Servus

Neue Hotbird-Satelliten in Betrieb

Tests in Satellit 3/2023