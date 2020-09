UHD Musik-Wochenende bei HD Plus

Anzeige

Vom 18. bis 20. September lädt HD Plus zum großen Musik-Wochenende auf UHD1. Die Sache jedoch einen Haken:

Denn dabei gibt es nur Wiederholungen zu sehen. Der Schwerpunkt des Musik-Wochenendes liegt eindeutig auf der Castingshow „The Voice of Germany“. So wird UHD1 an den drei Tagen ausgewählte Finalsendungen von „The Voice Kids“ und „The Voice of German Senior“ in UHD-Qualität und mit HDR wiederholen. Heute Abend um 20.15 Uhr gibt es zum Auftakt noch einmal das Finale der 7. Staffel von „The Voice Kids“ zu sehen.

Einzige Abwechslung zu den „The Voice“-Wiederholungen bietet der Film „Wer 4 sind“ am Sonntag um 20.15 Uhr. Der Dokumentarfilm über die Fantastischen Vier entstand zu deren 30-jährigen Bandjubiläum und wirft einen Blick auf den Erfolg und die Geschichte der Hip-Hop-Gruppe.