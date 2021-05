Via HD Plus: Eurosport überträgt Olympia zum ersten Mal in UHD HDR

Anzeige

Olympia erstrahlt bei Eurosport 4K diesen Sommer in UHD HDR. Gleiches gilt auch für die Olympische Winterspiele in Peking 2022.

Der Eventsender Eurosport 4K wird während der Olympischen Spielen Tokyo 2020 vom 23. Juli bis 8. August 2021 auf UHD1 by HD Plus verfügbar sein. An jedem Wettkampftag der Olympischen Spiele werden dort alle großen Live-Highlights gezeigt. Eurosport-Zuschauer können insgesamt über 200 Stunden Live-Berichterstattung der Olympischen Spiele Tokyo 2020 in nativem UHD genießen, inklusive der Eröffnungs- und Schlussfeier.

Erst kürzlich verkündeten HD Plus und Eurosport die French Open Anfang Juni ebenfalls in UHD anzubieten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Georges Agnes, Geschäftsführer der HD Plus GmbH dazu: „Inhalte in UHD sind gefragt wie nie, denn in den Haushalten in Deutschland stehen bereits über 20 Millionen UHD-Fernseher. Zudem planen viele Verbraucher, sich in diesem Jahr der sportlichen Highlights mit neuster Technologie auszustatten. Deshalb freut es uns besonders, dass wir allen Sportbegeisterten gemeinsam mit Eurosport 4K ein visuelles Angebot ermöglichen, welches es so noch nie gegeben hat.“

Nur 180 Tage nach Tokyo 2020 findet in Peking vom 4. bis 20. Februar 2022 das nächste große Sport-Highlight statt, das die Zuschauer ebenfalls in UHD HDR genießen können – die Olympischen Winterspiele. Auch hier wird der HD-Plus-Eventsender wieder auf Sendung gehen..

Die Empfangsparameter von UHD1 by HD Plus:

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC 5/6

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.