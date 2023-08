DAZN und Eurosport: Neue Vereinbarung über lineare HD-Kanäle

Anzeige

DAZN und Warner Bros. Discovery verlängern die Distributionspartnerschaft der Eurosport-Sender. Kunden des Sport-Streaminganbieters bekommen auf diese Weise beispielsweise weiterhin Zugang zu Wintersport-Highlights und den Olympischen Spielen.

DAZN, die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, und Warner Bros. Discovery, ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, verlängern ihre erfolgreiche Distributionspartnerschaft um drei Jahre. Diese Verlängerung ermöglicht es DAZN-Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin, die hochwertigen linearen Kanäle Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD innerhalb ihres DAZN-Pakets zu genießen und somit eine breite Palette an fesselnden Live- und Non-Live-Sportinhalten ergänzend zu den DAZN-Inhalten zu erleben.

Alle Eurosport-Inhalte der linearen Kanäle Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD bereits ab DAZN WORLD-Paket verfügbar

Die Verlängerung der Partnerschaft trägt dazu bei, dass DAZN allen Sportfans auch weiterhin eines der werthaltigsten Angebote an Unterhaltungs- und Sportinhalten im deutschsprachigen Markt bietet. Fans können bereits ab 6,99€ im Monat im DAZN WORLD-Paket Premium-Sport erleben. Unter anderem den besten Frauen-Sport an einem Ort, mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga und UEFA Women’s Champions League, und nun auch weiterhin über Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD u.a. die Olympischen Spiele, mit den Australian Open und Roland-Garros zwei der prestigeträchtigsten Tennis-Grand-Slam-Turniere, die Tour de France im Radsport oder den FIS Ski Alpine World Cup und andere erstklassige Wintersportwettbewerbe.

Alice Mascia, DAZN-CEO im deutschsprachigen Raum. Bildrechte: DAZN Group

Das sagen die Chefs:

„[…] Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery, denn sie bekräftigt unser Engagement, den Fans das umfangreichste und hochwertigste Sportunterhaltungsangebot auf dem Markt zu bieten. Alle DAZN-Abonnenten können sich auf aufregende Sportmomente freuen, mit einigen der bekanntesten und beliebtesten Sport-Events und -Inhalte via Eurosport auf DAZN“, sagt Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.

“ […] DAZN war in den vergangenen drei Jahren ein geschätzter Partner in der DACH-Region und unsere Vereinbarung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Sportfans die Möglichkeit geben, den Sport, den sie lieben, auf verschiedenen Wegen und auf die Art und Weise zu verfolgen, die ihnen am besten gefällt“, sagt Tom Sheppard, Partnership Development Director, Warner Bros. Discovery Sports Europe.

Bildquelle: DAZN Alice Mascia: DAZN Group

