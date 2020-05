Magenta hat wieder Live-Sport – Basketball-Finalturnier auch bei Sport1

90 Stunden Basketball aufgteilt auf 23 Tage: MagentaSport wird alle Partien des Finalturniers der Basketball-Bundesliga live übertragen. Aber auch Sport1 wird sich an den Live-Übertragungen beteiligen.

Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Zuvor hatte die Landesregierung in Bayern der BBL ihr Okay für das rund dreiwöchige Turnier in München gegeben, das vom 6. bis 28. Juni mit zehn Clubs stattfinden soll.

An den 23 Turniertagen sendet MagentaSport insgesamt rund 90 Stunden live. Hinzu kommen Highlight- und Hintergrund-Berichterstattung. Den genauen Spielplan will die Bundesliga im Verlauf dieser Woche veröffentlichen.

Auch Sport1 wird ausgewählte Spiele parallel live im Free-TV zeigen.