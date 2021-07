MagentaTV: Stream-Panne bei kostenlosem Bayern-Spiel gegen Köln

Anzeige

Pleiten, Pech und Pannen: Nicht nur hat Julian Nagelsmann sein erstes Spiel als Bayern-Trainer gegen den 1.FC Köln mit 2:3 verloren. Auch MagentaTV hatte am Nachmittag bei der kostenlosen Live-Übertragung des Spiels mit technischen Problemen zu kämpfen.

Reihenweise meldeten sich am Nachmittag App-Nutzer von MagentaTV, weil sie anstatt des Spiels nur eine Fehlermeldung der App präsentiert bekommen haben. Die Telekom versuchte das Problem in den Griff zu bekommen, verwies jedoch schlussendlich auf Facebook- und Youtube-Live-Übertragungen. Linear gab es bei der Ausstrahlung des Testspiels via IPTV offenbar keinerlei Einschränkungen des Sehvergnügens bei MagentaTV (Anm.: Es sei denn man ist Bayern-Fan).

Leider hat Magenta Sport aktuell technische Probleme beim Livestreaming von #KOEFCB. Sie arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und bitten um Entschuldigung! Wir halten euch auf dem Laufenden! — FC Bayern München (@FCBayern) July 17, 2021

Woran es gelegen hat, ist zur Zeit nicht von der Telekom zu erfahren. Am übermäßigen Zulauf dürfte es eigentlich nicht gelegen haben. Die gerade erst beendete EM lief für MagentaTV bis auf eine Ausnahme zu Beginn (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) reibungslos ab. Dabei wurden regelmäßig sechsstellige Zuschauerzahlen von der AGF gemessen. Die Zahlen beziehen sich jedoch auf die Einschaltquote via IPTV, nicht der App.

So oder so dürften es heute ob des Testspielcharakters, der unterschiedlichen Verbreitungswege und der frühen Sendezeit nicht derartig viele Zuschauer via der MagentaTV App gewesen sein.

Der technische Hintergrund der Panne bleibt daher vorerst im Dunkeln. Das nächste Spiel der Bayern am Samstag gegen Ajax Amsterdam ist neben MagentaTV auch bei RTL live zu sehen.