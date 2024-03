Max kommt nach Europa: Warner enthüllt Starttermin für den Streamingdienst

Der Streamingdienst Max beziehungsweise HBO Max wird 2024 in mehreren europäischen Ländern starten. Jetzt nennt Warner Bros. Discovery neue Details.

Wie Warner Bros. Discovery am Donnerstag mitteilte, wird Max ab dem 21. Mai in verschiedenen europäischen Ländern an den Start gehen. Zunächst erfolgt die Veröffentlichung in den nordischen Staaten, auf der iberischen Halbinsel sowie in Mittel- und Osteuropa. Veröffentlichungen in Polen, den Niederlanden, Frankreich und Belgien sollen kurz darauf folgen. Max soll somit in insgesamt 25 europäischen Ländern und 65 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein, nachdem der Start 2023 in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik in diesem Jahr erfolgte, wie der Anbieter ausführt.

HBO Max startete 2020 in den USA, im Mai 2023 erfolgte die Umbenennung in Max. Schon im Oktober 2023 wurden die Expansionspläne von Max in verschiedene europäische Länder publik, welche Warner nun konkretisiert hat. Die Streaming-Plattform vereint Serien und Filme von HBO, Inhalte von Discovery und Sportprogramme von Eurosport. Dazu zählen unter anderem das Fantasy-Format „House of the Dragon“, Filme wie „Barbie“ und „Wonka“ oder auch die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 in Paris. In Zukunft kommen unter anderem die Serien „The Penguin“ und „Welcome to Derry“ nach Stephen Kings „Es“ hinzu.

Max zeigt Inhalte wie „House of the Dragon“ – verschiedene Abos verfügbar

Details zu den Preisen, die in den einzelnen Ländern variieren sollen, will Warner Bros. Discovery in den kommenden Wochen teilen. In der aktuellen Pressemitteilung ist unter anderem die Rede von einem kostengünstigeren Abo-Modell mit Werbung, das zunächst in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Rumänien, Polen, Frankreich und Belgien verfügbar sein soll. Daneben sind ein Standard- und ein Premium-Modell ohne Werbung erhältlich. In allen Varianten können laut Pressemitteilung Inhalte in Full HD gestreamt werden. 4K Qualität und Dolby Atmos Ton sind hingegen nur im Premium-Abo enthalten. Je nach Verfügbarkeit sollen Nutzer außerdem ein Sportpaket hinzubuchen können.

Weiterhin kein Start in Deutschland

Von einem Start von Max in Deutschland ist offiziell weiterhin keine Rede. Neben dem Streamingdienst Discovery+ sind Inhalte, die bei Max laufen, hierzulande bei Sky und RTL+ zu sehen. Sky hatte etwa am Donnerstag erst auf den Streaming-Start der neuen Staffel der Erfolgsserie „House of the Dragon“ im Juni verwiesen, zu der jüngst zwei neue Trailer veröffentlicht wurden. Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits vergangenes Jahr berichtete, könnte sich die Rechte-Lage in Deutschland möglicherweise erst ab 2025 ändern. Möglich wäre aber ebenso, dass HBO-Hits wie „House of the Dragon“ oder „True Detective“ auch in Zukunft bei Sky und Wow ihre deutschen Streaming-Premieren feiern.

