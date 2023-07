Nasa+: Neuer Space-Streamingdienst – Komplett-Überarbeitung der Online-Präsenz

Anzeige

Die Nasa hat eine neue Beta-Version ihrer Website gestartet (Link weiter unten). Der neue Streamingdienst soll bald folgen und alle Bewegtbild-Angebote der Nasa bündeln.

Nasa+ soll noch im Sommer 2023 auf iOS- and Android-Geräten mobil sowie via Media Playern wie, Roku, Apple TV und Fire TV gelauncht werden. Der neue Streamingdienst soll noch mehr Content, als man es bisher von Nasa TV gewohnt ist, bieten. Hierbei wird der Fokus auf dem Ausbau der On-Demand-Inhalte liegen, ohne dabei das lineare Angebot zu vernachlässigen. Dementsprechend wird es auch weiterhin Live-Übertragungen wichtiger Missionen und Unternehmen geben. Was dann aus den Youtube-Livestreams beziehungsweise Nasa TV in Zukunft wird, hat die Weltraumagentur zunächst noch nicht verraten. An dieser Stelle aber schon einmal ein Trailer zu Nasa+.

Die App, die dem Streamingdienst als Heimat dienen soll auch alle wissenschaftlichen-Textangebote anbieten. Mehrere Web-Angebote der Space Agency sollen so gebündelt werden. Sämtliche Inhalte bleiben kostenlos und werbefrei. Sobald sie online geht, kann die App hier heruntergeladen werden. Was schon jetzt ausprobiert werden kann, ist dabei neue Webpräsenz, die Nasa+ noch diesen Sommer offiziell startet. Perspektivisch wird die nun gestartete überarbeitete Fassung die Seite „Nasa.gov“ ersetzen.

Einen ersten Einblick in die Beta-Website kann man über diesen Link erhalten. Was sofort ins Auge sticht, ist das um Weiten zeitgenössischere Design der neuen Seite, gegenüber dem etwas, nostalgischen, aber stets Seriösität ausstrahlenden Erscheinungsbild des alten Online-Auftritts. Dieser ist im Übrigen weiterhin online. Im Rahmen des Beta-Tests sind Nutzer zudem dazu aufgerufen, Feedback zur neuen Homepage zu geben und die Seite so noch zu verbessern, bevor sie gegen Ende des Sommers dann schlussendlich gestartet wird.