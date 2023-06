Netflix: Erste Live-Sport-Übertragung noch in diesem Jahr?

Anzeige

Laut Medienberichten könnte noch in diesem Jahr zum ersten Mal eine Sportveranstaltung live über Netflix gestreamt werden.

Anzeige

Netflix hat in der Vergangenheit bereits einige Tests und Probeläufe in punkto Livestreaming unternommen. Im März 2023 hatte die Streaming-Plattform dann erstmals einen Auftritt des US-Comedians Chris Rock live übertragen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Im Hintergrund sollen nun angeblich neue Vorbereitungen laufen, um künftig auch Sport-Events via Netflix in Echtzeit begleiten zu können.

Erstes Live-Sport-Event bei Netflix im Herbst?

Wie das „Wall Street Journal“ in dieser Woche berichtete, kann man möglicherweise im Herbst 2023 erstmals Live-Sport bei dem Streaming-Anbieter sehen. Konkret soll Netflix derzeit planen, ein Promi-Golf-Turnier in Las Vegas zu übertragen, berichtet das Blatt und beruft sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen.

Aktuell soll sich der Konzern allerdings noch in frühen Diskussionen dazu befinden, heißt es in dem Bericht weiter. Bei dem Turnier sollen Prominente aus der Formel-1-Serie „Drive to Survive“ sowie dem Golf-Format „Full Swing“ teilnehmen, wie das „Wall Street Journal“ in Berufung auf Insider-Stimmen ausführt.

Vorheriger Live-Stream war eine Panne

Das Blatt deutet dabei die Entscheidung, zunächst ein Promi-Golf-Turnier als erste Sportübertragung zu wählen, als Zeichen der Vorsicht, nachdem es bei der geplanten Live-Sendung einer „Love Is Blind“-Reunion im April zu technischen Problemen gekommen war (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). „Sie müssen potenziellen Lizenzgebern die Gewissheit geben, dass alles funktionieren wird, bevor sie sich an geschäftskritische Sportveranstaltungen wagen“, zitiert das „Wall Street Journal“ den Medienrechtsexperten und Desser-Media-Vorsitzenden Ed Desser.

Quelle: The Wall Street Journal

Bildquelle: df-netflix-n: Netflix