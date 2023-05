Netflix und MagentaTV: Neuer Kombi-Tarif mit Werbung geplant

Anzeige

Die Deutsche Telekom will im Rahmen einer neuen Kooperation MagentaTV und Netflix im Bundle mit Werbung anbieten.

In dem kombinierten Angebot wird das Netflix Standard-Abo mit Werbung enthalten sein. MagentaTV ist damit der erste Anbieter im Markt, der das neue Netflix mit Werbung in einem Paket im Angebot hat, betont die Telekom in einer aktuellen Pressemitteilung. Das Standard-Abo mit Werbung umfasst dabei laut Mitteilung Full-HD-Bildqualität und die Möglichkeit einer Nutzung auf bis zu zwei Geräten im selben Haushalt.

Im Rahmen der weiterentwickelten Partnerschaft will die Telekom nun den neuen „MagentaTV Smart Netflix“-Tarif anbieten, welcher MagentaTV, Netflix Standard und RTL+ Premium für 13 Euro monatlich enthält. Wer stattdessen auf das werbefreie Netflix zugreifen will, kann für acht Euro im Monat ein Upgrade buchen.

Foto: Netflix

MagentaTV Smart Netflix für sechs Monate kostenlos

Wie die Telekom ausführt, sind die ersten sechs Monate von MagentaTV Smart Netflix kostenlos. Die 13 Euro pro Monat werden im Anschluss daran bei 24 Monaten Vertragslaufzeit fällig. Bestands- und Neukunden, die RTL+ Premium als Tarifbestandteil haben, sollen zudem ab dem 31. Mai ein erweitertes RTL+ Portfolio mit Podcasts, Originalversionen und Download-Möglichkeit ohne zusätzliche Kosten erhalten, wirbt der Anbieter. Alle weiteren Informationen zum Angebot und den neuen Tarif-Konditionen findet man direkt bei der Deutschen Telekom.

Quelle: Deutsche Telekom

