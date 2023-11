Sky-Sender unter Samsung TV Plus-Neuzugängen in UK, hier „nur“ Netflix-Serien

Samsung Electronics hat ein aufregendes Entertainment-Paket mit spannenden Inhalten angekündigt, das auf bestehenden und neuen Samsung TV Plus-Kanälen startet, darunter auch ein neuer Sky-Sender. Zunächst steht dieser jedoch nur für Großbritannien mit auf der Liste, ungewiss ist derweil, ob er auch in Deutschland eingeführt wird.

Der kostenlose FAST-Channel hört auf den Namen Sky Mix und ist vorwiegend als Schaufenster in das umfangreiche Unterhaltungsportfolio des Pay-TV-Anbieters gedacht. Mit Sky Showcase verfährt man hierzulande intern auf ähnliche Weise. Nicht undenkbar also, dass ein solches Angebot auch extern verfügbar gemacht wird.

Im Rahmen der gleichen Samsung-Mitteilung für den deutschen Markt fehlt Sky Mix jedoch. Hier ist ausschließlich von einem Angebot die Rede, das ebenfalls „exklusiv und kostenlos auf Millionen von Samsung-Geräten verfügbar ist“ die Rede. Die Unterstützung von Sky will Samsung beim Verbessern seines Angebots an werbefinanzierten Free-TV-Inhalten (FAST) in der DACH-Region“ zunächst nicht in einem eigenen Sender gipfeln lassen.

Nicht Sky, sondern Comedy Mix bei Samsung TV Plus in Deutschland

Aber auch in Deutschland wird das Repertoire des von Samsung TV Plus kuratierten Senders „Comedy Mix“ um eine Highlight-Serie erweitert, die in Deutschland bisher nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu sehen war, zuerst bei TV Now, zuletzt bei Sky Comedy: „Schitt’s Creek“.

Die amerikanische Kultserie steht den Zuschauern nun kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Andere sind in dieser Saison ebenfalls erstmals im werbefinanzierten Streaming-TV zu sehen. Ebenfalls neu im Programm ist die hochgelobte Netflix-Serie „Workin Moms“, die den Wiedereinstieg von vier Müttern in das Berufsleben mit all seinen Höhen und Tiefen zeigt.

Mehr Crime Mix Drama

Auf dem Samsung TV Plus Kanal „Crime Mix“ startet „Narcos“, ebenfalls ursprünglich hierzulande bei Netflix zuhause. Die adrenalingeladene Dramaserie basiert bekanntlich auf der Geschichte von Pablo Escobar und dem kolumbianischen Drogenhandel der 1980er Jahre.

Mehr Anime TV

Mit dem Start von „aniverse TV“, etabliert sich Samsung TV Plus nach den erfolgreichen Einführungen von „Naruto“ und „Yu-Gi-Oh!“ weiter im Anime-Bereich. Dort wird Zuschauern kostenlos ein ganzes Universum von Anime-Serien und -Filmen für verschiedene Altersgruppen angeboten – darunter Titel wie „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“, „No Game No Life“ und „Her Blue Sky“.

© Amazon / Koch Films GmbH

Mehr Winter Entertainment

Zudem haben Winterliebhaber bei Samsung TV Plus gleich mehrere Gründe, sich zu freuen: Zum einen kehrt der beliebte Kaminfeuer-Kanal zurück und außerdem erweitert Samsung TV Plus in diesem Winter seine Partnerschaft mit High View. Mit Deluxe Wintertime ein eigener Sender für die Streamingplattform kreiert, der rund um die Uhr die schönsten Clips für die kalte Jahreszeit spielt und im Advent für eine festliche Atmosphäre sorgt.