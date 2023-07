„Mission Impossible“-Sender und mehr: Die neuesten Pluto-TV-Channels im Überblick

Anzeige

Pay-TV-Anbieter Sky zeigt im Juli alle bisherigen Teile der „Mission: Impossible“-Reihe, einen linearen (Pop-up-)Sender hielt man zum Kinostart von „Dead Reckoning Teil 1“ aber nicht für notwendig, anders bei Pluto TV:

Dort versammelt der neue Sender Pluto TV „Mission Impossible“ jedoch nicht die Filme mit Tom Cruise, sondern die originale Spionage-Thriller-Serie „Kobra übernehmen Sie“ aus den 60er Jahren mit wie Stars Peter Graves, Martin Landau und Leonard Nimoy, alias Mr. Spock vom „Raumschiff Enterprise“. Die Intros der Folgen der Kultserie endeten stets mit dem legendären Hinweis: „Diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören“.

Der „Mission Impossible“-Sender bei Pluto TV ist am 29. Juni gestartet.

Pluto TV hat neben „Mission Impossible“ auch noch einen eigenen Sender für Robin Williams alias Mork im Programm

Dies gilt jedoch nicht für diesen Artikeln, denn Pluto TV hat in letzter Zeit noch eine Reihe weiterer neuer Sender aufgeschaltet. Was Kultserien betrifft, ist hier vor allem „Mork vom Ork“ mit Robin Williams in der Hauptrolle zu nennen. Die Sitcom verhalf dem viel zu früh verstorbenen Darsteller Ende der 70er Jahre zu seinem Durchbruch und war ihrerseits ein Spin-off der Serie „Happy Days“, in der der „Mork vom Ork“ einst erstmals auftrat. Und auch Robin Williams lieferte eine Catch-Phrase in jeder Folge. Die außerirdische Begrüßungsformel „Nano-Nano“ ist beinahe sei berühmt wie der Ausspruch des eingangs erwähnten Leonard Nimoys in seiner Paraderolle als Mr. Spock („Lebe lang und in Frieden“)

Der „Mork vom Ork“-Channel ist bereits seit 29. Mai verfügbar.

Die drei weiteren neuen Sender im Angebot von Pluto TV sind Hell’s Kitchen (seit Ende Mai) sowie Weihnachten im Sommer und MTV Pride (beide seit 5. Juni).

