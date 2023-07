Bond und mehr: Diese Pop-up-Channels hat Sky in Planung

Anzeige

Dass Sky Cinema 007 vor der Tür steht, ist bereits bekannt gewesen. Doch der Pay-TV-Anbieter plant auch schon einen Nachfolger, lässt auf der anderen Seite die Gelegenheit, bereits im Juli vorzulegen, jedoch ein wenig stiefmütterlich liegen.

Denn wer wäre geeigneter als Steigbügelhalter für James Bond als Ethan Hunt, alias Tom Cruise, in „Mission Impossible“. Anlässlich des Kinostarts von „Dead Reckoning Teil 1“ gibt es alle sechs vorherigen Teile der Action-Saga im Juli auf Abruf auf Sky und Wow, einschließlich des Erstlings aus dem Jahr 1996. Einen entsprechenden Pop-up-Channel (anstelle von Sky Cinema Special) wird es jedoch nicht geben. Dafür kommt ein anderes großes Franchise etwas später zum Zug.

Vom 28. September bis 3. Oktober wird es nämlich wieder einen „Jurassic World“ Pop-up-Channel für Sky-Cinema-Kunden geben. Ebenfalls mit allen sechs Filmen der Reihe, oder besser gesagt beiden bisherigen Trilogien:

Jurassic World

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Jurassic Park III

Vergessene Welt: Jurassic Park

Jurassic Park

Sky Cinema 007 ab August für knapp zwei Monate aufgeschaltet

Bereits zuvor werden auf Sky Cinema 007 vom 1. August bis 25. September alle offiziellen Bond Filme, mit Ausnahme von „Keine Zeit zu Sterben“ gezeigt, also:

James Bond 007 jagt Dr.No

Casino Royale

Ein Quantum Trost

James Bond – Im Angesicht des Todes

James Bond – Die Welt ist nicht genug

James Bond – Liebesgrüße aus Moskau

Skyfall

James Bond: Leben und sterben lassen

James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag

James Bond – In tödlicher Mission

James Bond – Lizenz zum Töten

James Bond – Octopussy

Never Say Never Again

James Bond – Man lebt nur zwei Mal

Goldfinger – James Bond 007

James Bond – Der Hauch des Todes

Spectre

James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät

James Bond – Moonraker – streng geheim

James Bond: Der Mann mit dem goldenen Colt

James Bond – Der Spion, der mich liebte

James Bond – Der Morgen stirbt nie

Casino Royale (Bond-Parodie mit Peter Sellers aus dem Jahr 1967)

Feuerball – James Bond 007

James Bond 007: Goldeneye

James Bond: Diamantenfieber

