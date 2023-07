NFL Game Pass exklusiv bei DAZN: Neukunden-Angebot noch für kurze Zeit

Anzeige

DAZN vertreibt jetzt exklusiv den NFL Game Pass. Noch bis zum 31. Juli können Nutzer dabei von einem zeitlich begrenzten Sparpreis profitieren.

Schon Anfang des Jahres hatten die National Football League (NFL) und die DAZN Group eine zehnjährige Partnerschaft verkündet. DAZN hat sich damit die Rechte gesichert, exklusiv den NFL Game Pass International zu verkaufen. Der Game Pass wird dabei laut Unternehmen zusätzlich zum bestehenden Angebot vertrieben, wo die NFL bereits in den Paketen DAZN Standard und Unlimited enthalten sei. Wie der Sport-Streaming-Anbieter erklärte, ermöglicht der Pass den Fans außerhalb der USA unter anderem, jedes NFL-Spiel während der Regular Season und der Payoffs zu sehen, einschließlich des Super Bowls.

NFL Game Pass bei DAZN bis Ende Juli für 99 Cent

Wer sich aktuell den sogenannten Season Pro Game Pass bei DAZN als Neukunde sichert, kann die Inhalte laut Streaming-Anbieter noch bis zum 31. Juli für nur 99 Cent nutzen. Am 22. Juni hatte DAZN die Einführung des NFL Game Pass auf seiner Website angekündigt und Hinweise zur Buchung gegeben. Ab dem ersten August soll der volle Pass dann allerdings regulär 171,99 Euro in Deutschland und Österreich sowie 249,99 CHF in der Schweiz kosten. Der Preis wird automatisch erhöht. Bis zum 1. August besitzen Kunden allerdings ein Sonderkündigungsrecht, führt DAZN auf einer Hilfeseite aus.

Zwei Abo-Möglichkeiten

Ab dem 1. August gibt es laut DAZN zwei Optionen, um den NFL Game Pass zu abonnieren. Der Season Pass Pro soll dabei eine ganze Spielzeit gelten und Zugang zu allen Game-Pass-Inhalten ermöglichen. Bezahlen kann man ihn per Einmalzahlung oder in vier gleichen Raten, führt der Anbieter aus. Daneben gibt es allerdings auch ein Angebot für alle, die nach einem zeitlich begrenzten Abo suchen. So soll der sogenannte Weekly Pass zum Preis von 17,99 sieben Tage lang Zugriff auf die Game-Pass-Inhalte gewähren und sich nicht automatisch verlängern, wie man der DAZN-Seite entnehmen kann. Ein reguläres DAZN-Abo soll für die Nutzung des Game Pass nicht notwendig sein.

Wer zuvor bereits einen NFL Game Pass besaß, muss laut Website mit seinem bestehenden NFL-Benutzernamen ein neues Passwort bei DAZN anlegen und seine Zahlungsdaten bestätigen. Andernfalls soll das bestehende Abo automatisch am 31. Juli enden. Darüber hinaus wirbt der Anbieter damit, dass man die NFL-Inhalte gleichzeitig auf drei Geräten streamen kann. Die DAZN-App ist dabei unter anderem für PC, Laptop, MC, iPhone und Android Smartphone erhältlich.

Quelle: DAZN

Bildquelle: dazn: © DAZN