Sky-Weihnachtssender geht heute auf Sendung

Der Pop-up Sender Sky Cinema Christmas geht heute auf Sendung und zeigt rund um die Uhr allerhand Weihnachtsfilme.

Bis zum 26. Dezember laufen auf dem Sender 20 Blockbuster und Klassiker, wie Sky mitteilt. Darunter sind Filme wie „Der Polarexpress“, „Tatsächlich…Liebe“ oder „Die Geister, die ich rief…“. Mit „Last Christmas“ ist darüber hinaus auch ein ganz aktueller Film zu sehen, wie der Pay-TV-Sender ankündigt.

In der Romanze von 2019 spielt „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke eine unglückliche junge Frau, die als Elf in einem Weihnachtsgeschäft arbeitet. Eines Tages trifft sie einen mysteriösen Unbekannten, in den sie sich verliebt, aber der etwas zu verbergen scheint.

Für alle Nostalgie-Fans laufen bei Sky Cinema Christmas unter anderem auch die „Sissi“-Trilogie und die Monster-Sause „Gremlins – Kleine Monster“. Die Weihnachtsfilme sind mit Sky Q und dem Streamingservice Sky Ticket auch auf Abruf verfügbar.

Alle Filme auf Sky Cinema Christmas im Überblick:

Last Christmas

Der Polarexpress

Tatsächlich Liebe

Die Geister, die ich rief …

Schöne Bescherung

Buddy

Der Weihnachtself

Der Goldene Kompass

Bad Santa

Arthur Weihnachtsmann

Gremlins – Kleine Monster

Wir sind keine Engel

Weiße Weihnachten (1954)

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Der Grinch (2000)

Liebe braucht keine Ferien

Heimweh nach St. Louis

Nenn‘ mich einfach Nikolaus

Verrückte Weihnachten

Hilfe, es weihnachtet sehr

Lieber Weihnachtsmann

Black Nativity