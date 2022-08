Sportdigital Fussball schaltet Liverpool-Sender auf

Anzeige

Einer der legendärsten Fußballclubs der Welt findet bei Sportdigital Fussball ein neues Zuhause: Der Anbieter zeigt ab sofort exklusiv LFCTV (Liverpool FC TV).

Neben dem Re-Live aller Liga-Spiele der „Reds“ und Hintergrundberichten zum Traditionsverein findet auch eine wöchentlich produzierte „Preview-Show“ den Weg in das Programm des Hamburger Senders Sportdigital Fussball. Der Club von der Anfield Road ist der erfolgreichste Club in der englischen Fußballgeschichte, wenn nicht sogar der populärste Fußballverein weltweit mit Millionen von Fans.

Liverpool FC TV bei Sportdigital Fussball ab Sasion 2022/23

Ab der Spielzeit 2022/23 findet das von Kult-Trainer Jürgen „Kloppo“ Klopp gecoachte Team Einzug in das Programm von Sportdigital Fussball. Der TV-Sender zeigt dabei in Kooperation mit LFCTV alle Spiele des 19-fachen englischen Meisters zeitversetzt in voller Länge im Re-Live – egal ob Premier League, FA Cup oder Ligapokal. Und auch von den Spielen in der Champions League finden die Highlights ihren Weg ins Programm. Los geht es schon heute abend um 20.15 Uhr mit dem Re-Live des ersten Saisonspiels FC Fulham – Liverpool FC.

Liverpool-Trainer Jürgen „Kloppo“ Klopp engagiert sich auch für gemeinnützige Stiftung United Charity / Bildrechte: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Neben den Auftritten des Liverpooler Star-Ensembles bietet Sportdigital Fussball mit Liverpool FC TV exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Champions League-Siegers von 2019: Interviews mit den LFC-Topstars sowie Erfolgscoach Jürgen Klopp, Homestories, exklusive Eindrücke von den Trainingseinheiten der Profis, Dokumentationen und Special Features von der legendären Anfield Road sowie exklusive Berichterstattung von den Pressekonferenzen des Liverpool FC mit Cheftrainer Jürgen Klopp.

Darüberhinaus gibt es eine wöchentliche Preview-Show mit Vorberichten zu den anstehenden Spielen der Reds, hintergründigen Geschichten, ausgewählten Highlights sowie Analysen rund um die Geschehnisse des Liverpool FC.

Quelle: Sportdigital

Bildquelle: SportdigitalFussball: © Sportdigital