US Open: Desaster für Sportdeutschland.TV im Finale – nach technischen Problemen frei empfangbar

Der Internet-Sender Sportdeutschland.TV hatte sich die Übertragungsrechte der US Open gesichert. Beim Herren-Finale gibt es Probleme.

Während der Übertragung des Herren-Finals der US Open ist es beim Internet-Sender Sportdeutschland.TV zu Problemen gekommen. Über die App war die Partie des Serben Novak Djokovic gegen Daniil Medwedew zeitweise von Nutzern nicht zu sehen. „Wir bitten die Probleme mit der TV/Handy App zu entschuldigen“, schrieb Sportdeutschland.TV bei X, vormals Twitter, am späten Sonntagabend. „Damit du das US Open Finale sehen kannst, zeigen wir das Spiel jetzt auch auf YouTube.“

Die DOSB New Media GmbH hatte sich als Betreiber von Sportdeutschland.TV überraschend die Medienrechte an den US Open von 2023 bis 2027 gesichert und Eurosport abgelöst (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

US Open Finale kurzfristig bei Youtube freigeschaltet worden

Matthias Stach und Boris Becker arbeiteten zuletzt für Eurosport und heuern nun bei Sportdeutschland an. © Eurosport

Auf eine Nutzerbeschwerde, warum der ansonsten kostenpflichtige Inhalt nun kostenfrei bei YouTube zu sehen sei, antwortete Sportdeutschland.TV: „Diese Problematik ist uns bewusst und es wird in den kommenden Tagen über eine Rückerstattung diskutiert. Aktuell ist für uns in erster Linie wichtig, dass der Stream für alle Tennisfans verfügbar ist.“

Sportdeutschland.tv drohen womöglich Rückerstattungen

Das Endspiel wurde kommentiert von Matthias Stach und Tennis-Legende Boris Becker als Experte. Der 55-Jährige arbeitete seit Beginn des Turniers aus dem Homeoffice. Bei der ersten Übertragung vor knapp zwei Wochen hatte Becker erklärt, dass er auf die Erteilung eines Visums für die USA warte.

Bildquelle: df-euosport-stach-becker: Eurosport

