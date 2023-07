US-Open: TV-Rechte-Coup von Sportdeutschland.tv – Eurosport verliert Grand Slam

Anzeige

Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im Winter berichtete, lief der US-Open-Vertrag von Eurosport aus, in einem regelrechten Coup konnte sich nun ein absoluter Überraschungskandidat die TV-Rechte sichern.

Anzeige

„Die Übertragung der US Open in diesem Umfang ist eine unglaubliche Entwicklung in der Geschichte von Sportdeutschland.TV“, unterstreicht Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media, die Tragweite des Deals. Das Turnier findet in diesem Sommer vom 22. August bis zum 11. September 2023 statt. Sportdeutschland.TV wird den Tennisfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Spiele in einzelnen Livestreams anbieten. Die genaue Aufteilung der kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalte wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Sportdeutschland.tv ist die neue Heimat der US Open im deutschsprachigen Raum.

TV-Rechte an US Open gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Die Vereinbarung mit der United States Tennis Association mit Sportdeutschland.tv umfasst die exklusiven Rechte in Deutschland und Österreich sowie die nicht-exklusiven Rechte in der Schweiz. Ob es, wie zum Beispiel beim Erwerb der TV-Rechte für die Eishockey-WM, geplant ist, Sublizenzen an TV-Sender zu vergeben, ist zunächst nicht kommuniziert worden. Aufgrund der Besitzverhältnisse an der hinter Sportdeutschland.tv stehenden DOSB New Media Gmbh (Anm. d. Red.: ProSiebenSat.1 hält mehr als die Hälfte der Anteile) sowie der anzunehmenden Höhe der Investition erscheint dies aber sehr wahrscheinlich. Zunächst einmal soll aber jedes Spiel der US Open 2023 live und auf Abruf auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein werden. Dies würde einem noch nie dagewesenen Niveau der Berichterstattung des Portals darstellen und selbstredend sehr attraktiv für Tennisfans sein.

Wirklich alles live

Sportdeutschland.TV freut sich nach eigenen Angaben darauf, die erste Plattform zu sein, die diesen Weg geht – beginnend mit der Übertragung der Qualifikationsturniere, über die Hauptfelder der Herren- und Dameneinzel, des Herrendoppels, des Damendoppels und des gemischten Doppels. Darüber hinaus hat sich Sportdeutschland.TV verpflichtet, alle Spiele des Junioren- und Rollstuhlturniers zu übertragen. Jedes einzelne Spiel jedes einzelnen Wettbewerbs wird live und auf Abruf zu sehen sein, zusammen mit täglichen Highlights auf allen Kanälen von Sportdeutschland.TV.

Mit Material der DOSB New Media GmbH

Bildquelle: sportdeutschland.tv: Sportdeutschland.TV