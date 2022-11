Waipu.tv: Neuer Sender für alle Nutzer kostenlos

Anzeige

Zum Welttag des Fernsehens hat Waipu.tv einen neuen Sender gestartet. Obendrein gibt es aktuell satte Rabatte im Rahmen der Black Friday Week abzustauben.

Hyperbole, ein Kanal der sein Programmangebot auf die Generationen Y & Z ausgerichtet hat, steht ab sofort ab dem gratis Paket zur Verfügung und alle Inhalte sind auch über die Waiputhek abrufbar. Der neue Sender ist inzwischen der 74. FAST-Channel, den Waipu.tv in sein Programmportfolio aufnimmt.

Neuer Waipu.tv-Sender Hyperbole erweitert das Angebot an FAST-Channels

FAST steht für Free-Ad-Supported-TV und ist in den USA der Content-Trend im TV. Diese Kanäle sind dort die am schnellsten wachsenden Connected-TV-Videoinhalte. „Hier wird eindrucksvoll gezeigt, dass sich auch das Fernsehen weiterentwickelt und sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen kann. waipu.tv war für FAST-Channels einer der Pioniere in Europa und hatte bereits 2018 mit ADAC TV, dem größten Automobil-Club Europas, einen festen Platz im Fernsehen gegeben“, so Bettina Bellmer, Vorständin bei der Exaring AG, die Waipu.tv betreibt.

Pünktlich zur Black Friday Week reduziert Waipu.tv zudem die Kosten seiner Jahresabos um die Hälfte. Lesen Sie mehr Details im separaten DF-Artikel.

Hyperbole entwickelt, produziert und verbreitet Inhalte mit einer provokanten Mischung aus Politik und Popkultur. Dazu zählen Serien wie „Germania“ für das ZDF, die 2018 mit dem Grimme-Preis sowie dem Goldene Kamera Digital Award gewürdigt wurde. Die Beiträge werden dabei übertrieben dargestellt – wie der Name des Kanals bereits ankündigt – und bringen dadurch eine außergewöhnliche Unterhaltungsvielfalt hervor. Denn eine Hyperbel (engl.: hyperbole) ist die literarische Form der Übertreibung. Der Kanal zielt nach eigenen Angaben darauf ab, kontroverse Themen so zu erzählen, dass sich auch die jungen Generationen angesprochen fühlen.

Hyperbole wurde anno 2015 mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Kultur und Unterhaltung ausgezeichnet.

