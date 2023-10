Waipu.tv und Google TV kooperieren

Anzeige

Streamingkooperation: Waipu.tv ist jetzt auf allen Geräten direkt über Google TV erreichbar.

Das Angebot der Exaring AG ist ab sofort in den noch recht neuen Google TV Live Tabs integriert. Konkurrent Zattoo und die ProSiebenSat.1-Streamingplattform gehörten hier im Juni zu den Launch-Partnern (DF berichtete). Nun zieht man in diesem Aspekt gleich und kann die Produktsichtbarkeit von Waipu.tv weiter erhöhen. Außerdem wird die Programmübersicht (EPG) im Live-Tab von Google TV abgebildet. Dort können Nutzer Inhalte suchen, auswählen und direkt streamen.

Darüber hinaus werden die Live-TV-Inhalte von Waipu.tv mit der Integration direkt auf der Benutzeroberfläche von Google TV dargestellt. Nutzer können so mit nur einem Klick starten. Durch die intuitiven Navigationsmöglichkeiten soll das Programmangebot von Waipu.tv in seiner Breite noch leichter erreichbar werden. Die Nutzung von Waipu.tv ist auf allen Geräten die Google TV unterstützen möglich – sei es mittels Chromecast oder über einen Smart-TV von Sony, der MediaMarkt-Eigenmarke ok oder beispielsweise auch Xiaomi.

Waipu.tv Live-TV-Inhalte auf Google TV Benutzeroberfläche – EPG im Live-Tab

Der Live-Tab von Google TV: Joyn war hier von Anfang an zu finden. Nun gesellt sich Waipu.tv hier auch dazu. Bildrechte. Joyn/Google

Waipu.tv mit seinen über 250 TV-Sendern und mehr als 30.000 Filmen und Serien auf Abruf will auf diese Weise zusätzliche neue Zuschauer finden, beispielsweise wenn Interessenten nach Ausstrahlungsdaten ihre Lieblingssendung oder nach einem bestimmten Film googeln.

„Mit der Integration in die Google TV-Oberfläche finden Nutzer noch einfacher und schneller zu den Inhalten von Waipu.tv. Wir bieten damit eine optimale Auffindbarkeit unserer Inhalte und einen schnellen Einstieg in unseren umfangreichen Content-Katalog“, so Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG.

Zeitlich ist der Start bewusst gewählt: Weniger als ein Jahr vor dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs bringen sich aktuell viele Anbieter als Kabel-TV-Alternative ins Spiel, wie zum Beispiel auch die Telekom mit ihrem Angebot MagentaTV. Dort gibt es sogar 9 Monate geschenkt aktuell. Waipu.tv bietet aktuell einen Gratis-Monat von seinem Perfect-Plus-An will aber natürlich ebenfalls ein Stück vom Kabelkunden-Kuchen ab Mitte 2024 und wird durch die Kooperation mit Google TV sicherlich noch ein Stuck präsenter im Netz.