Swisscom: Neue Blue TV-Box für Streaming und TV

Mit der Blue TV-Box 5 verbindet Swisscom Streaming und TV. Die neue TV-Box basiert auf Android TV und integriert das Google-Universum. Auch einen neuen Streamingpartner hat der Schweizer Dienst an Bord.

„Wie ein Smartphone mit Big Screen“ – so bewirbt Swisscom die neue TV-Box 5 für sein Fernsehangebot Blue TV. Die TV-Box 5 ist ab 24. Oktober in der Schweiz verfügbar. Halb so groß wie das Vorgängermodell soll sie sein, dafür energieeffizienter und zum Großteil aus recyceltem Material.

Swisscom Blue TV-Box 5 mit Google, Android TV und Disney+

Die Swisscom Blue TV-Box 5 (Bild: Swisscom)

Die neue Blue TV-Box basiert auf Android TV und integriert alle Google-Dienste. Per Anmeldung mit Google-Account erhalten Kunden Zugriff auf alle Android TV-Services. Außerdem können Google Assistant und Google Play Store für den Smart TV genutzt werden. Der Fernseher könne so wie das Smartphone mittels eigener App-Zusammenstellung personalisiert werden.

Überdies steigt ab November Disney+ als neuer Streamingpartner bei Swisscom Blue TV ein. Konform zur Einführung eines Werbe-Abos bei Disney+ gibt es drei unterschiedliche Preismodelle, mit und ohne Werbung.

Alternativ finden sich vier Streaminganbieter bei Swisscom erstmals zu einem Kombi-Angebot zusammen: Disney+, Sky Cinema, Paramount+ und Blue Max gibt es dann im Paket „Blue SuperMax“ zum Vorteilspreis. In Deutschland ist Swisscom Blue TV nicht verfügbar.

