Bud Spencer-Ausstellung in Berlin soll im Juni eröffnen

Der 2016 gestorbene italienische Schauspieler Carlo Pedersoli alias Bud Spencer wird mit einer Ausstellung in Berlin gewürdigt.

Von Ende Juni an sollen Fans Leben und Werk des Darstellers im Römischen Hof Unter den Linden bewundern können, wie die Mücke Media GmbH als Betreiber der Ausstellung am Montag mitteilte. Die Schau war bereits für den Sommer 2020 geplant, fiel wegen der Corona-Pandemie dann aber vorerst flach.

Pünktlich zu Spencers fünftem Todestag am 27. Juni präsentiert das Bud Spencer Museum Berlin nun unter anderem Originalrequisiten und bisher unveröffentlichte Fotos. Die Ausstellung, die in ähnlicher Form schon im Jahr 2019 in Neapel zu sehen war, soll mindestens ein Jahr lang laufen. Konzipiert hat sie den Angaben des Veranstalters nach die Familie Spencer.

Bud Spencer hieß mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli. Er wurde mit Filmen wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ vor allem für seine Darstellung des gutherzigen Grobians bekannt, der für Recht und Ordnung sorgt. Stets an seiner Seite sein Bruder Leichtfuß im Geiste, Terence Hill (bürgerlich Mario Girotti).

Pedersoli starb 2016 im Alter von 86 Jahren in Rom. Girotti erfreute sich – mittlerweile 81-jährig – bis vor nicht allzu langer Zeit bester Gesundheit. Wie zuletzt 2018 bei Markus Lanz oder Ende 2019 bei der Eröffnung seiner Dresdner Eisdiele zu bewundern war.