Die Karriere als Influencer – so gelingt der Start

Das Leben eines beliebten Influencers klingt verlockend, oder nicht? Viele wissen nicht um den hohen Aufwand, der betrieben werden muss, um dort anzukommen, wo sich die eigenen Idole befinden. Die Karriere eines Influencers ist in nahezu jeder Hinsicht mit einer jeden anderen Karriere zu vergleichen. Es gibt etliche Schritte und Details, auf die es zu achten gilt. Bevor der eigene Content viral geht, dauert es oftmals Jahre. Noch länger dauert es, wenn mit dem Dasein als Influencer ein Leben unterhalten werden soll. Das alles soll keine Schwarzmalerei sein, doch angesichts der Entscheidung für eine solche Karriere zum Nachdenken anregen.

Was ist meine Nische?

Wen möchte man mit seinen Inhalten ansprechen, wie sieht die Zielgruppe aus und welche Nische gibt ausreichend Material, um damit Content für mehrere Jahre erstellen zu können? Ob Mode, Sport, Gaming, Technologie oder Reisen – es kommt tatsächlich weniger auf das Thema an, vielmehr geht es darum, wie klar umgrenzt das Gebiet ist. Wissen die Follower, dass es demnächst ein neues Video oder einen Post zu einem Thema gibt, das sie garantiert interessiert, so entsteht eine Gefolgschaft, die sich im Laufe der Zeit immer mehr mit einem Influencer und dessen Inhalten identifiziert.

Qualität über Quantität – das sorgt für Reichweite

Noch mehr medialen Schund brauchen die sozialen Medien nicht – wer sich langfristig und nachhaltig eine Karriere als Influencer aufbauen möchte, der muss immer auf die Qualität setzen. Das bedeutet, dass viel Zeit in die Erstellung von Videos, Fotos und Posts fließen muss. Das geht natürlich nur dann, wenn die eigene Zeit genau geplant wird.



Gerade der Anfang stellt sich für die meisten als große Hürde heraus. Will die Zahl der Abonnenten zu Beginn nicht wachsen, so rentiert es sich für manche, wenn sie Instagram Follower kaufen. Bei diesen Followern handelt es sich zwar nicht um aktive Abonnenten, dennoch trägt dieser Schritt dazu bei, dass die eigene Reichweite relativ schnell zunimmt. Wer sich auf die Suche nach interessanten Profilen macht, der stoppt zumeist bei solchen, die bereits eine gewisse Gefolgschaft haben. Als einfacher Trick zu Beginn der eigenen Karriere kann sich das also lohnen.

Konsequent in allen Bereichen

Nur, wer mit einer gewissen Regelmäßigkeit arbeitet, ist in der Lage, sich langfristig eine Gefolgschaft aufzubauen, die bleibt. Mit einem Content-Plan lassen sich die kommenden Wochen und Monate relativ einfach planen. Wer in festen Abständen seine Abonnenten mit neuem Material versorgt, der hält diese bei Laune. Natürlich bemerken auch die Algorithmen das und erhöhen die eigene Sichtbarkeit.



Konsequent sein – das muss auch beim Netzwerken und bei der eigenen Vermarktung gelten. Nur, wer sich immer wieder mit anderen Influencern und seiner Gefolgschaft kurzschließt, hat wirklich Aussicht auf Erfolg. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Influencern kommt nicht von selbst zustande, wer am Anfang seiner Karriere steht, muss sich konstant Gehör verschaffen. Eines Tages gelingt es dann und man ist selbst etabliert.



Neben diesen Ratschlägen muss zudem darauf hingewiesen werden, dass es neben der harten Arbeit auch die notwendige Geduld braucht. Der Erfolg kommt vielleicht nicht mit dem zehnten Video und selbst beim hundertsten Post nicht, doch wer am Ball bleibt, der wird später zumeist belohnt.