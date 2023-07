ZDF startet neues Meinungsbarometer: Dialog mit dem Publikum

Anzeige

Das ZDF hat in dieser Woche das Meinungsbarometer „ZDFmitreden“ gestartet, um sein Publikum zu verschiedenen Themen zu befragen.

Geplant ist laut Sender der Aufbaue einer Online-Community von 50.000 Menschen, die dann regelmäßig befragt werden sollen. Dabei geht es um die Bewertung des Programmangebots im TV und in der Mediathek oder auch um gesellschaftliche Fragen, kann man der Sender-Mitteilung entnehmen. Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Jahren. Weiterhin sind ein Wohnsitz in Deutschland und eine Registrierung notwendig. Die Einladungen zu den Umfragen sollen dann in regelmäßigen Abständen per Mail verschickt werden. Seit dem 12. Juli ist das Meinungsbarometer verfügbar.

Darum geht es beim ZDF-Meinungsbarometer

„Bei ‚ZDFmitreden‘ geht es um direkten, ungefilterten Input der Menschen in Deutschland. Unser Anspruch ist es, ein ZDF für alle zu sein. Darum wollen wir allen zuhören. Gerade auch den Menschen, die uns eher selten nutzen. Im Dialog mit dem Publikum erfahren wir mehr über Bedürfnisse und Wünsche verschiedener Zielgruppen. So gewinnt das ZDF neue Perspektiven für die programmliche Arbeit“, sagt Dr. Florian Kumb, Planungschef des öffentlich-rechtlichen Senders.

Quelle: ZDF