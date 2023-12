20 Jahre RTL Chart Show: Heute mit Geissen und Evelyn Burdecki

Oliver Geissen lädt heute zum 20. Geburtstag der RTL Chart Show ein und begeht mit seinen Gästen einen Rückblick auf zwei Jahrzehnte Popmusik.

Zum 20-jährigen Jubiläum schaut die RTL Chart Show heute in die Vergangenheit. Bryan Adams, Faithless, Blondie, Joe Cocker, Nena oder Helene Fischer: Sie alle und noch viele mehr sind Kandidaten für jene eine Single, die in Deutschland bisher die erfolgreichste von allen war. Moderator Oliver Geissen und seine Gäste haben es sich jedenfalls zur Aufgabe gemacht, eben diesen Spitzenreiter zu ermitteln. Heute um 20.15 Uhr geht es los, selbstverständlich auf RTL.

Über 160 Ausgaben RTL Chart Show

2003 fing also alles an mit der RTL Chart Show. Damals war die Sendung als eine einmalige Sache geplant. Doch offensichtlich war das Konzept so erfolgreich, dass es fortan in Serie ging. Oliver Geissen war von Anfang an dabei und hat inzwischen um die 160 Ausgaben des Formats moderiert. Heute hat er die die Comedians Bastian Bielendorfer, Özcan Cosar und die aus Reality-TV-Shows bekannte Evelyn Burdecki geladen.

Bildquelle: Sat.1 – Evelyn Burdecki ist heute zu Gast in der RTL Chart Show

Die Show-Acts heute

Natürlich wird es in der heutigen Jubiläumssendung auch Musik-Auftritte geben. So zum Beispiel der 1970er Schlagerstar Michael Holm, den die meisten wohl für seinen Song „Tränen lügen nicht“ kennen (den Otto einst so liebevoll mit „Dänen lügen nicht“ verballhornt hatte). Ebenso auf der Bühne ist DJ-Guru Alex Christensen, der 1991 mit der „Das Boot“-Single den ersten großen Techno-Hit Deutschlands vollbrachte. Weitere Musikeinlagen gibt es von Nathan Evans, LOI und Anastacia.