30 Jahre Premier League: Viel Sonderprogramm auf Sky Sport Premier League

Anzeige

Die Premier League ist in ihre 30. Saison gestartet und Sky feiert das Jubiläum mit vielen Sonderformaten auf dem neuen 24-Stunden-Kanal Sky Sport Premier League.

Anzeige

Der erste Premier-League-Titel Manchester Uniteds dank Sir Alex Ferguson wird ebenso thematisiert wie die unglaubliche Geschichte der Blackburn Rovers, die sich innerhalb von fünf Jahren vom Abstiegskandidaten der 2. Liga zum Meister der Premier League kürten. Auch das „Spiel des Jahrhunderts“ zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United aus der Saison 1995/96 ist nochmals zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live. An diesem Wochenende alle zehn Partien des 2. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live:

Samstag:

13.20 Uhr: Aston Villa – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Manchester City – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: FC Arsenal – Leicester City live auf Sky Sport 7

18.20 Uhr: FC Brentford – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14.50 Uhr: Nottingham Forest – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

17.00 Uhr: „Match of the Week“: FC Chelsea – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Montag:

16.00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport News

20.50 Uhr: FC Liverpool – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: liverpool-chelsea-klopp-tuchel-sky: Sky Deutschland