ARD-Tagesthemen: Neue Moderatoren übernehmen in Babypause

„Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud geht in die Babypause. Die Vertretung übernehmen zwei ARD-Moderatoren, die bereits „Tagesthemen“-Erfahrung haben.

Am Sonntagabend sagte Aline Abboud in der ARD-Sendung im Ersten zum Abschied, dass sie erst mal den „Tagesthemen“-Tisch mit dem Wickeltisch tausche. Auch bei Instagram postete die Journalistin ein Foto, das sie in der Redaktion mit einem Blumenstrauß zeigt. Dazu schrieb sie unter anderem: „So liebe Leute, ich geh jetzt mal ein Kind gebären.“

„Tagesthemen“: Moderatorin Aline Abboud geht in Mutterschutz

© Screenshot Das Erste

Während Abbouds Babypause wird Julia-Niharika Sen zusammen mit Helge Fuhst die Hauptmoderatoren der Sendung vertreten, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Fuhst, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, moderiert die Sendung bereits seit 2020 vertretungsweise und leitet auch die Redaktion. Sen moderierte auch bereits vertretungsweise die „Tagesthemen“. Sie ist zudem seit einigen Jahren „Tagesschau“-Sprecherin. Dort wird sie auch weiterhin zu sehen sein.

Sen wurde vom NDR mit den Worten zitiert: „Ich finde es toll, bald häufiger auf die spannenden Geschichten hinter den aktuellen – oft komplizierten und manchmal sperrigen – Nachrichten zu schauen. Und ich freue mich darauf, die Themen, die wir in der „Tagesschau“ oft nur kurz anreißen können, zu vertiefen, noch verständlicher zu machen und da, wo es schwierig wird, auch mal nachzuhaken.“

Die „Tagesthemen“-Hauptmoderatoren sind Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer (die Nachfolgerin von Caren Miosga). Die „Tagesthemen“ sind eine der bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen. Sie werden von der öffentlichen-rechtlichen ARD in Hamburg produziert und im Gemeinschaftsprogramm Das Erste gezeigt.