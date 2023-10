Neue Moderatorin: Kann Jessy Wellmer „Tagesthemen“?

Anzeige

Zusammen mit Bastian Schweinstieger bildete sie ein Fußball-TV-Duo zum Einschlafen. Jetzt geht es für Jessy Wellmer erstmal vom Sport zu den Nachrichten. Sie bringt in jedem Fall Erfahrungen in diesem Bereich mit.

Die neue „Tagesthemen“-Moderatorin Jessy Wellmer präsentiert am 30. Oktober ihre erste Sendung. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag in Hamburg mit. Die 43-Jährige folgt auf Caren Miosga, die im nächsten Jahr die Polit-Talkshow von Anne Will übernimmt. Die ARD-«Tagesthemen» gehören zu den meistgesehenen Nachrichtensendungen im deutschen TV.

Jessy Wellmer hat auch schon beim RBB die Nachrichten moderiert

Wellmer kennen viele durch ihre Moderationen der „Sportschau“ im Ersten. Die Journalistin arbeitet schon lange für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie war nach einem Volontariat laut NDR zunächst in der Sportredaktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) tätig. Einige Jahre moderierte sie bis 2014 dann den Sport im ZDF-„Morgenmagazin“ und kehrte dann zur ARD zurück. Auch beim RBB Fernsehen war sie im Bereich Sport tätig. Es kamen auch Moderationen der Nachrichtensendung „RBB aktuell“ hinzu. Diese Vorerfahrungen sicherlich hilfreich sein, wenn es nun wieder vom Sport zu den Nachrichten geht, die „Tagesthemen“ sind aber natürlich eine andere Größenordnung.

Wellmer produzierte zuletzt auch zwei Reportagen über Ostdeutschland. Sie selbst ist in Güstrow/Mecklenburg geboren. Im Ersten war sie neben der „Sportschau“-Moderation auch im ARD-„Mittagsmagazin“ zu sehen.