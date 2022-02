Ausstrahlung auch in UHD: „Unter uns“-Eventwoche mit Stargast startet

Anzeige

Schauspielerin und Model Larissa Marolt, die bei „GNTM“ bereits Millionen Zuschauern den Atem raubte, lässt nun auch bei „Unter uns“ den Puls höherschlagen.

Hinter dem Engelsgesicht verbirgt sich eine raffinierte Intrigantin und als Tochter von Rolf Jäger (Stefan Franz) steht sie ihrem Vater in nichts nach. „Rolf Jäger ist bei ‚Unter uns‘ ja quasi eine Legende und es macht Spaß als seine Tochter in die Rolle der Bösen zu schlüpfen. An Fiona begeistert mich ihre Unberechenbarkeit! Man weiß nie, was als Nächstes kommt! Ich mag schwierige, tiefgründige Charaktere“, freut sich die Österreicherin über ihre Gastrolle bei der erfolgreichen RTL-Serie.

Familiengeschichten, Nachbarschaftshilfe, enge Freundschaften, heiße Liebesgeschichten und Dramen – das ist laut RTL das Erfolgsgeheimnis der Soap. Doch während in den überschattet die Entführung einer ganzen „Unter uns“-Reisegruppe das traute Soap-Idyll. Die heute – wie immer um 17.30 Uhr – startende Eventwoche soll laut Sender spannender denn je sein.

„Unter Uns“ begeistert seit 27 Jahren in über 6.700 Folgen laut RTL-Angaben Millionen von Zuschauern. Die Serie ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang gibt es auf rtl-uhd.de. Das von UFA Serial Drama produzierte Format läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf bei RTL+.

