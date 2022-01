RTL+: Über ein Dutzend Spielfilme läuft heute bei dem Streamingdiengst an

Anzeige

Ab dem 1. Februar können sich die Streamer auf insgesamt 14 neue Spielfilme auf RTL+ freuen.

Darunter ist unter anderem das Remake des Kultfilms „Dirty Dancing“ aus dem Jahr 2017, in dem die Liebesgeschichte von Baby und Johnny neu auflebt. Mit der britischen Biografie „Diana“ (2013) ist ein weiteres Film-Highlight mit Starbesetzung abrufbar.

Oscar-Nominee Naomi Watts verkörpert Lady Di, die Prinzessin von Wales, deren letzten zwei Lebensjahre in dem Drama thematisiert werden. Auch neu im Februar ist die deutsche Edelstein-Trilogie „Liebe geht durch alle Zeiten“: Die Romanverfilmungen „Rubinrot“, „Saphirblau“ und „Smaragdgrün“ sorgen für Spannung und Suchtfaktor.

Liste der Spielfilmstarts am 1. Februar 2022 auf RTL+:

„Dirty Dancing“ mit Abigail Breslin und Johnny Castle ab heute bei RTL+. Bildquelle: RTL / © 2016 American Broadcasting Companies, Inc.

„Dirty Dancing“ (2017)

„Diana“

„Rubinrot“

„Saphirblau“

„Smaragdgrün“

„Born to Dance – Zwei Herzen. Ein Beat.“

“Dancing in the Streets – Body Language”

„Halt mich fest“

„Kids in love“

„LenaLove“

„Walking on Sunshine“

„Die Unfassbaren“

„Die Unfassbaren 2“