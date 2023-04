Heute in der „Beatrice Egli Show“: TV-Comeback von Mirreille Matthieu

Anzeige

Neue Ausgabe der Samstagabend-Show mit Gastgeberin Beatrice Egli – unter anderem mit Roland Kaiser, Peter Maffay, Pur, Bülent Ceylan, Johnny Logan und last but not least Mireille Mathieu.

Beatrice Egli präsentiert eine neue Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow. „Die Beatrice Egli Show“ bekommt dafür einmalig einen neuen Sendeplatz: Sie wird am Samstag, 15. April um 20.15 Uhr ausnahmsweise im Ersten ausgestrahlt und ist zeitgleich im Schweizer Fernsehen SRF 1 zu sehen.

Gäste sind neben den bereits Genannten zudem Nik P., der Canzonetta Kinderchor, das Schattentheater Amazing Shadows und das Stuttgarter Musical „Tanz der Vampire“. „Die Beatrice Egli Show“ ist nach der TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek zu sehen.

„Beatrice Egli Show“ erstmals im Ersten

Die Musikshow der schweizer Sängerin ist heute das erste Mal im ARD-Hauptprogramm zu sehen. Bild: SWR/Kimmig Entertainment/Manfred H. Vogel

Beatrice Egli freut sich auf ihre Rolle als Gastgeberin: „Es ist etwas ganz Besonderes und auch eine Ehre, den Künstlerinnen und Künstlern, die in meiner Show zu Gast sind, den Teppich auszurollen, sie willkommen zu heißen und einen unvergesslichen Abend gemeinsam zu schaffen. Wo mein Name draufsteht, da steckt mein Herz drin. Und das wird man spüren und fühlen.“

„Die Beatrice Egli Show“ ist Teil einer Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF. Es gibt sie seit April 2022. Sie ist im Allgemeinen im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und SRF zu sehen. Die Ausstrahlung am 15. April 2023 im Ersten ist somit eine Besonderheit, über die DIGITAL FERNSEHEN bereits im Januar berichtete. Insgesamt ist es erst die dritte Ausgabe der Show, bei natürlich Schlager, aber auch Musik mehrerer Genres und Unterhaltung im Mittelpunkt stehen.

Mireille Matthieu singt ihre größten Hits bei ihrem TV-Comeback in Deutschland

Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR sagt: „Dass die Beatrice Egli Show für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg und für die große Beliebtheit unserer Moderatorin Beatrice Egli.“

Zu den Highlights gehört diesmal zum Beispiel der Auftritt von Mireille Mathieu. Die französische Sängerin ist erstmals seit längerer Zeit wieder im Fernsehen zu sehen und präsentiert dabei ihre größten Hits und Evergreens.

„Die Beatrice Egli Show“ ist diesen Samstag, 15. April, 20.15 Uhr im Ersten, in der Schweiz bei SRF 1 und danach in der ARD-Mediathek zu sehen.

