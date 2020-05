„Bergdoktor“-Marathon im Heimatkanal

Zum Maifeiertag gibt es auf dem Heimatkanal Spannung, Action und Familiendrama vor atemberaubenden Bergkulissen. Der „Bergdoktor“-Filmtag geht schon in Kürze los.

Am heutigen 1. Mai präsentiert Heimatkanal ab 14.10 Uhr sechseinhalb Stunden lang beste Unterhaltung mit dem „Bergdoktor“. Dabei gibt es gleich viermal hintereinander die spannenden Episoden in Spielfilmlänge. Zusätzlich zum Marathon am 1. Mai bittet der „Bergdoktor“ auf Heimatkanal jeden Freitag um 21 Uhr zur Sprechstunde.

Auf der Fernsehen-Mit-Herz-App (buchbar unter anderem im Apple App Store und im Google Play Store) stehen außerdem die gesamten Staffeln 8 und 9 zum Streaming bereit.