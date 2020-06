Böhmermanns nächste Show heißt „ZDF-Magazin“ und hat neue Chefin vom Dienst

Aus Österreich schwappt gerade der Name von Jan Böhmermanns neuer Show herüber. Eine Medienmacherin von dort übernimmt auch die Gestaltung der offenbar „ZDF-Magazin“ betitelten Prime-Time-Show im Zweiten.

Nicht erst seit der in der in Österreich einen politischen Erdrutsch auslösenden Ibiza-Affäre um den rechtspopulistischen Politiker HC Strache hat Jan Böhmermann ein Herz für Österreich. Diese Neigung wird jetzt auch nochmal von einer seine neue ZDF-Sendung betreffenden Personalie unterstrichen. Wie der „Standard“ berichtet, ist Hanna Herbst, ehemals „Vice“-Chefredakteurin in Österreich, künftig als Chefin vom Dienst für die journalistischen Beiträge der geplanten Show verantwortlich.

Ab Herbst beziehungsweise Winter soll diese dann im Abendprogramm des Zweiten unter dem Titel „ZDF-Magazin“ firmieren, wie Informationen der österreichischen Zeitung wohl nahe legen. Es ist zunächst jedoch nicht endgültig geklärt, ob es sich hierbei noch um einen Arbeitstitel oder den konkreten Namen der neuen Böhmermann-Sendung handelt.

Stilistisch würde er sich aber durchaus an Bezeichnungen wie dem Titel der ebenfalls wenig (Humor-)verdächtig klingenden „heute-Show“ anschmiegen.