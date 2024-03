Bud-Spencer-Geheimtipp zu Ostern

Ostern hält 2024 eine echte Überraschung für alle Bud-Spencer-Fans bereit, die neben den obligatorischen Feiertags-TV-Marathons auf Kabel Eins auch mal wieder etwas Anderes sehen wollen.

Denn der RTL-Spartensender Nitro hat in der Mottenkiste gewühlt und dabei „Jack Clementi – Anruf genügt“ noch einmal hervorgekramt. Die Fernsehfilme um den von Bud Spencer gespielten Detektiv Clementi aus den Jahren 1988-89 hatte man letztmals 2020 gezeigt. In der Zwischenzeit liefen sie mehrfach Pay-TV-exklusiv bei Sky (Cinema Classics). Nun kann man alle sechs Teile der italienisch-deutsch-französischen Koproduktion, die mitunter in der Vergangenheit auch schon auf zwölf Folgen aufgeteilt versendet wurden, noch einmal am Stück im Free-TV bewundern. Los geht es am Ostermontag (1. April) ab 9.55 Uhr auf Nitro.

Darum geht es in „Jack Clementi“ Folge 1:

Die Versicherungsfirma „Lloyds“ hat den Experten für Versicherungsbetrug, Jack Clementi beauftragt, da Drogenschmuggler es geschafft haben, ihre Drogensendungen zu versichern. Clementi schleust sich daraufhin ins Drogenkartell ein und findet dabei einen kleinen Jungen, der zum Kurierdienst gezwungen wird. Nun will Clementi nicht nur die Drogendealer dingfest machen, sondern auch den Jungen befreien.

Szene aus Folge 4 von „Jack Clementi – Anruf genügt“. Bild: RTL / © BetaFilm

Bud Spencer und Terence Hill auch anderweitig an Ostern im TV

Der obligatorische TV-Marathon mit Filmen von Bud Spencer und Terence Hill, den Kabel Eins an Feiertagen häufig verfeuert, darf natürlich auch zu Ostern 2024 nicht fehlen. Hier geht das Kultduo am Ostersonntag mit Klassikern wie „Die Miami Cops“ (18.15 Uhr) oder „Zwei bärenstarke Typen“ (13.50 Uhr) in Dauerschleife auf Sendung. Bereits am Karfreitag legt der Sender außerdem mit drei weiteren Filmen ab 18.15 Uhr los (u.a. „Banana Joe“, „Das Krokodil und sein Nilpferd“).

RTL hat das Hau-Drauf-Duo seinerseits auch noch im weiteren Programm: So ist hier schon am kommenden Sonntagvormittag (24. März) darf man sich „Die Troublemaker“ (8.55 Uhr) und „Vier Fäuste gegen Rio“ (10.45 Uhr) freuen. Zudem ist Bud Spencer solo auch in „Aladin“ am Karfreitag ab 6.45 Uhr auf RTL zu sehen.