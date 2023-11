Bundesliga: Zusätzliches Free-TV-Spiel vor Weihnachten

Anzeige

Neben zwei DAZN-Spielen rund um den Jahreswechsel, zeigt Sat.1 nun auch noch eine Bundesliga-Partie ganz kurz vor Weihnachten live im Free-TV im Rahmen einer Vereinbarung mit Sky.

Wolff-Christoph Fuss und das „ran“-Sat.1-Bundesliga-Team können sich über eine weitere Free-TV-Übertragung freuen; Copyright: SAT.1/Nadine Rupp; Fotograf: Nadine Rupp; Bildredakteur: Clarissa Schreiner

Zunächst ist am 15. Spieltag das Topspiel zwischen Bayern München und VfB Stuttgart am Sonntag, den 17. Dezember, live bei Sat.1 im Free-TV, online im „ran.de“-Livestream sowie der dazugehörigen App zu sehen sein. Auch am letzten Hinrundenspieltag, der erst im neuen Jahr stattfindet, ist die Begegnung des Rekordmeisters mit der TSG Hoffenheim (12. Januar) gibt es ein Live-Spiel in Sat.1.

BVB – Mainz dritte Bundesliga-Free-TV-Partie für Sat.1 binnen kurzer Zeit

Hinzu kommt jetzt aber auch noch ein Duell ohne Bayern-Beteiligung am 16. Spieltag. Hier hat sich Sat.1 die Partie Borussia Dortmund – Mainz 05 gesichert. Das Spiel steigt am 19. Dezember, um 20.30 Uhr im Rahmen der „Englischen Woche“, die ansonsten ein Sky-exklusives Vorweihnachtsfest ist.

Grundlage für das zusätzliche Free-TV-Spiel ist eine Vereinbarung von Sat.1 und Sky im Laufe der vergangenen und laufenden Saison insgesamt vier Live-Übertragungen gestattet wurden. Für die Rückrunde bleibt davon nun noch eine Partie übrig. Für 2024/25 gibt es – Stand jetzt – noch keinen derartigen Deal außerhalb des seitens Sat.1 von der DFL erworbenen Free-TV-Pakets.