Champions League Finale Manchester City – Inter Mailand heute live im Free TV

Im großen Finale der UEFA Champions League tritt Manchester City gegen Inter Mailand an. Die Live-Übertragung erfolgt heute Abend im Free-TV.

Es geht um den wichtigsten Titel im europäischen Fußball. Und es gibt eine Premiere: Denn diese beiden Mannschaften sind noch nie zuvor gegeneinander im UEFA Champions League Finale angetreten. Während Inter Mailand sich in der Vergangenheit schon drei Mal den Siegertitel in der Champions League holen konnte, ist dies Manchester City bisher noch nie gelungen. Kommt heute Abend also die Wende?

Im Halbfinale gegen Real Madrid konnte Manchester City auf jeden Fall überzeugen und steht nun sogar in der Favoritenrolle für den Titel. Der Weg von Inter Mailand ins Finale mit bisherigen Gegnern wie dem FC Porto, Benfica Lissabon und AC Mailand scheint im Vergleich weniger steinig gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz werden auch die Italiener den Sieg nicht freiwillig her geben.

Champions League Finale live heute im ZDF und bei DAZN

© ZDF / Torsten Silz – ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentiert erstmals das Champions League Finale der Männer

Heute Abend, den 10. Juli, findet das Champions League Finale in Istanbul statt. Anstoss ist um 21 Uhr. Das ZDF begleitet die Partie durchgehend live. Bereits um 19.25 Uhr gibt es eine Einstimmung im „sportstudio UEFA Champions League“-Magazin. Ab 20.25 Uhr zeigt das „sportstudio UEFA Champions League“ dann u. a. ein Interview von Per Mertesacker mit dem Mannschaftskapitän von Manchester City, Ilkay Gündogan.

Die Finalspiel ist dann ab 21 Uhr beim ZDF zu sehen. Auch im Live-Stream bei sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek findet die Übertragung statt. Später im Anschluss folgt um 23 Uhr folgt aus Istanbul „das aktuelle sportstudio“ im Zweiten.

Ebenso live mit dabei ist DAZN: Auf DAZN 1 findet die TV-Übertragung des Endspiels Manchester City gegen Inter Mailand statt. Parallel läuft das Ganze auch im Live-Stream bei DAZN.

Bildquelle: Champions League Finale ZDF: ZDF

df-zdf-champions-league: ZDF