DFB-Pokal: Halbfinale Bayern – Frankfurt im Free-TV

Die ARD zeigt ein Spiel vom DFB-Pokal-Halbfinale der Fußballerinnen live im Free-TV. Beide Partien gibt es nur im Pay-TV bei Sky.

Das zweite Spiel des DFB-Pokal-Halbfinales der Frauen wird nicht nur Sky, sondern auch die ARD live zeigen. Das teilte der DFB am Montag mit, nachdem er die Semifinals zeitgenau angesetzt hatte. Damit ist die Partie des gastgebenden FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt am 31. März auch im Free-TV zu sehen.

Beide Halbfinal-Spiele laufen nur bei Sky. Bereits am 30. März zeigt der Pay-TV-Anbieter die Begegnung von Titelverteidiger VfL Wolfsburg gegen SGS Essen. Nach der Runde der letzten Vier steigt das große Finale dann am 9. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Sky zeigte von der ersten Runde bis zum Finale Live-Partien des DFB-Pokals der Frauen. So zeigte Sky Sport etwa alle vier Spiele des Achtelfinales, drei davon exklusiv. ARD oder ZDF werden auch das Finale im Free-TV übertragen, das stand bereits länger fest.

Der DFB-Pokal der Frauen wurde zur Saison 1980/81 erstmals ausgespielt, und damit 45 Jahre später als das männliche Pendant.

DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen: Übertragungen im Überblick

Das zweite Semifinale des DFB-Pokals der Frauen läuft am 31. März auch im Free-TV. © master1305 via stock.adobe,com