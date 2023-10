Die Wintersport-Saison bei Eurosport und Discovery+

Anzeige

Die Wintersport-Weltcups starten Ende Oktober. Eurosport und Discovery+ begleiten die aktuelle Saison mit einem eigenen Live-Programm.

Eurosport und Discovery+ begleiten die aktuelle Wintersport-Saison mit einem umfangreichen eigenen Live-Programm sowohl im linearen Fernsehen als auch online im Stream. Über 600 Veranstaltungen finden hier statt. Zusätzliche Berichterstattung gibt es zudem auf den digitalen Plattformen von Warner Bros. Discovery sowie auf eurosport.de und den zugehörigen Social-Media-Kanälen.

Slalom, Eiskunstlauf und Skispringen von Oktober bis Dezember

Die Riesenslalom-Rennen auf dem Rettenbachferner läuten dieses Jahr erneut die Wintersport-Saison ein. Warner Bros. Discovery Sports überträgt den ersten alpinen Ski-Weltcup aus Sölden in Österreich am kommenden Samstag, den 28. Oktober, und Sonntag, den 29. Oktober. Das Ganze ist live im Free-TV zu sehen bei Eurosport 1 sowie werbefrei und in voller Länge beim Streamingdienst Discovery+. Schon ab morgen, vom 27. bis 29. Oktober, gibt es bei Discovery+ dann den Skate Canada International im Eiskunstlauf aus Vancouver live zu sehen.

© Getty Images – Zum Saison-Auftakt stehen wie gewohnt die Slalom-Rennen auf dem Programm

Die Skispringer tragen ihre Saison im finnischen Ruka vom 24. bis zum 26. November aus. Die Skispringerinnen steigen eine Woche später in Lillehammer, vom 1. bis zum 3. Dezember, ins Geschehen ein. Ex-Bundestrainer Werner Schuster und Skisprung-Legende Martin Schmitt unterstützen Kommentator Gerhard Leinauer bei ausgewählten Events als Experten am Mikrofon.

Langlauf, Biathlon und Weiteres im November und Dezember

Gemeinsam mit den Skispringern starten auch die Langläufer (24. bis 26. November) sowie die Nordischen Kombinierer (23. bis 26. November) in Ruka in ihre ersten Weltcups 2023/24. Die Kombiniererinnen springen und laufen ab dem 30. November in Lillehammer. Kommentator Marc Rohde und Ex-Bundestrainer Jochen Behle bilden das Langlauf-Duo am Eurosport-Mikro, während Roman Knoblauch und Experte Hans-Peter Pohl (Team-Olympiasieger 1988) die Wettkämpfe in der Nordischen Kombination begleiten.

© ARochau – Fotolia.com – Die Biathlon-Weltcups starten Ende November dieses Jahres

Weiter im Wintersport geht es mit den Biathleten im schwedischen Östersund vom 25. November bis 3. Dezember. Warner Bros. Discovery Sports überträgt zudem ausgewählte Partien der Europameisterschaften im Curling aus dem schottischen Aberdeen vom 18. bis 25. November live bei Eurosport 1 und Discovery+ mit Sigi Heinrich und Christopher Bartsch am Mikrofon.

Wintersport im Oktober live bei Eurosport und Discovery+:

Freitag, 27. Oktober:

23 Uhr – Eiskunstlauf: Skate Canada International in Vancouver auf Discovery+

Samstag, 28. Oktober:

9.45 Uhr – Ski alpin: Riesenslalom Frauen (1. Durchgang) in Sölden auf Eurosport 1 und Discovery+

12.45 Uhr – Ski alpin: Riesenslalom Frauen (2. Durchgang) in Sölden auf Eurosport 1 und Discovery+

21.15 Uhr – Short Track: Weltcup in Montreal auf Eurosport 2 und Discovery+

22.05 Uhr – Eiskunstlauf: Skate Canada International in Vancouver auf Discovery+

Sonntag, 29. Oktober:

9.45 Uhr – Ski alpin: Riesenslalom Männer (1. Durchgang) in Sölden auf Eurosport 1 und Discovery+

12.45 Uhr – Ski alpin: Riesenslalom Männer (2. Durchgang) in Söldenauf Eurosport 1 und Discovery+

21.30 Uhr – Short Track: Weltcup in Montreal auf Eurosport 2 und Discovery+

22 Uhr – Eiskunstlauf: Skate Canada International in Vancouver auf Discovery+

