DMAX startet heute erste Live-Talkshow

„DMAX Live“: Zum ersten Mal in der Geschichte des Senders präsentiert DMAX eine Live-Talkshow, in der neue wie bekannte DMAX-Gesichter erzählen, was sie momentan bewegt.

Not macht erfinderisch und so geht auch DMAX neuer Wege: Der Sender stellt morgen, 31. März ab 21.15 Uhr das erste Mal eine Talkshow auf die Beine, in der die Teilnehmer per Videokonferenz zusammenkommen und sich zu aktuellen Themen austauschen.

Zum Auftakt sind Sidney Hoffmann („Sidneys Welt“), Karl Geiger („Der Geiger – Boss of Big Blocks“), Klaus Borrmann („Cash für Chrom“) sowie Helge Thomsen und Jens Seltrecht („Youngtimer Duell“) mit dabei. Zusammen diskutieren sie folgende Fragen: Wie gehen die allesamt erfahrenen Unternehmer mit der neuen Situation um? Welche neuen Projekte stehen an? Und welche gesellschaftlichen Themen beschäftigen sie längerfristig?

Im Vorfeld sowie während der Show können Zuschauer ihre eigenen Fragen via Facebook oder E-Mail einsenden. Diese wird Moderator Gerhard Leinauer dann live während der Sendung stellen und mit den Gästen diskutieren.