„Doktor Ballouz“: ZDF startet heute Staffel 3 online first

Die für das ZDF erfolgreiche Primetime-Serie „Doktor Ballouz“ startet in die dritte Staffel. Die neuen Folgen können schon ab heute gesichtet werden.

Doktor Amin Ballouz (Merab Ninidze) ist ein Chefarzt der besonderen Art in einer kleinen Klinik in der Uckermark. Knittriger Trenchcoat und ein kleiner Trabi sind seine Markenzeichen. Trotz seiner kauzigen Art will er seinen Patienten natürlich stets das Beste und bemüht sich mit seinem Ärzte- und Pfleger-Team nach allen Kräften.

Doktor Ballouz und die Liebe

Nachdem Doktor Ballouz mit Eva, der Leiterin der Krankenhauswäscherei, eine Beziehung eingegangen ist, holt ihn nun in der dritten Staffel die Vergangenheit ein. Bei einem Patienten entdeckt er ein Foto seiner geliebten Ex-Frau Mara und findet heraus, dass Mara während ihrer Ehe eine längere Affäre hatte. Ein harter Schlag für den Philantropen. Des Weiteren kehrt Schwerster Beate nach einer Auszeit in die Klinik zurück und kann nicht glauben, dass sich ihre Kollegin und Freundin Dr. Barbara Forster auf Mark Schilling, den sogenannten „Dr. Schnösel“, eingelassen hat. Doch Mark und Barbara sind glücklich, bis sie unerwartet mit dem Thema Familienplanung konfrontiert werden.

©ZDF und X Filme / Benjamin F. Wieg – Schwester Carla (Haley Louise Jones) ist eine strenge Ausbilderin

Herausforderungen bei der Ausbildung

In Vincents Berufsleben tritt zudem eine neue Kollegin, Schwester Carla, nachdem Assistenzärztin Michelle die Klinik verlassen hat. Nach seinen abgeleisteten Sozialstunden in der Klinik beginnt Vincent die Ausbildung zum Pfleger und findet in Schwester Carla eine ebenso attraktive wie strenge und unnahbare Ausbilderin. Doch neben all diesen privaten Herausforderungen müssen sich Dr. Ballouz und sein Team selbstverständlich auch mit Patientenfällen auseinandersetzen, die aktuelle gesellschaftliche und regionale Themen widerspiegeln.

„Doktor Ballouz“ Staffel 3 ab heute in der Mediathek und bald im Free TV

Alle sechs Folgen der neuen dritten Staffel von „Doktor Ballouz“ sind ab heute komplett in der ZDF-Mediathek für ein Jahr abrufbar. Die Erstaustrahlung im Free TV erfolgt am 26. Oktober um 20.15 Uhr. An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen sendet das ZDF immer zwei Episoden am Stück zur Primetime.

