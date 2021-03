Doku über Luxusresort-Renovierung bald auf Home and Garden TV

Anzeige

„Renovation Island – Unser Traum vom Luxusresort“: Anfang Mai startet eine neue Renovierungs-Doku auf Home & Garden TV. Das Besondere daran: Es handelt sich um ein altes Insel-Resort auf den Bahamas.

Die Reimanns haben es vorgemacht: Familien die auswandern sind im TV keine Seltenheit. Aber eine Familie, die auf eine tropische Insel zieht, um ein komplettes in die Jahre gekommenes Urlaubsresort zu renovieren – das ist wohl neu.

In der neuen Serie „Renovation Island – Unser Traum vom Luxusressort“ machen die Renovierungsexperten Sarah und Bryan Baeumler genau das. Gemeinsam stellen sie sich ab Sonntag, dem 2. Mai um 20.15 Uhr der Herausforderung, ein riesiges, heruntergekommenes Strandresort auf den Bahamas zu restaurieren.

22 Villen am Meer

Als lizenzierter Bauunternehmer will Bryan zussamen mit seine Frau Sarah das verlassene zehn Hektar große Anwesen in eine luxuriöse Inseloase verwandeln. 18 Hotelzimmer, 22 Villen direkt am Meer und viele andere Annehmlichkeiten soll das Resort bieten.

Die Zeit drängt, da die Baeumlers bereits in sechs Monaten die Wiedereröffnung feiern wollen. Dafür müssen sie gemeinsam mit ihrem Team eine riesige Liste abarbeiten. Das Restaurant mit Service, das Clubhaus, ein Spa, ein Pool im Erdgeschoss und eine Bar – alles soll renoviert werden.

Ein Mammutprojekt

„Das ist die größte Veränderung, mit der unsere Familie je konfrontiert war, und das größte Projekt, das wir jemals übernommen haben“, so Bryan. „Was wir riskieren? Absolut alles.“ Dabei sind das tropische Wetter, die exotischen Tiere und die abgelegene Lage der Insel nur einige der Herausforderungen, denen sich die Familie in ihrer neuen Heimat stellen muss.

Rost, Termiten, Hurrikan

Und trotzdem sind Bryan und Sarah während der gesamten Staffel fest entschlossen, ihren Traum vom tropischen Paradies zu verwirklichen. Und das trotz der Achterbahnfahrt der Gefühle, dem knappen Zeitplan, einem ausgereizten Budget und unerwarteten Problemen. Denn mit den extremen Rost- und Termitenschäden sowie einem drohenden Hurrikan, haben sie nicht gerechnet.

„Alle sagten wir wären verrückt“

„Alle sagten, wir wären verrückt“, so Sarah Baeumler. „Aber unsere Herzen sagten ‚Ja‘ – das ist das Richtige.“

„Renovation Island – Unser Traum vom Luxus-Resort“ läuft ab 2. Mai immer sonntags um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Home & Garden TV.