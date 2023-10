„Don Camillo“: Der BR zeigt alle 5 Filme der Kultreihe

Anzeige

Die beliebte Komödienreihe aus den 1950ern und 1960ern um Don Camillo und Peppone läuft an drei kommenden Samstagen im BR Fernsehen.

Freunde der Komödien-Klassiker um Don Camillo und Peppone sollten ab dem bevorstehenden Wochenende das BR Fernsehen einschalten: An drei Samstagen gibt es alle fünf Filme der Kult-Reihe. Teil 1 namens „Don Camillo und Peppone“ läuft am 28. Oktober um 22 Uhr. Teil 2 („Don Camillos Rückkehr“) und Teil 3 („Die große Schlacht des Don Camillo“) steht dann am 11. November ab 20.15 Uhr auf dem Programm. Die beiden finalen Filme „Hochwürden Don Camillo“ und „Genosse Don Camillo“ sendet der BR am 18. November ab 20.15 Uhr.

Die ersten beiden „Don Camillo“-Filme gibt’s in der deutschen Original-Kinofassung

Regelmäßig erreichten den BR laut eigenen Angaben Zuschriften von Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich die „Don Camillo“-Filme in der alten deutschen Kino-Fassung wünschten. Die restaurierte HD-Version wird heute normalerweise gezeigt wird und basiert auf der italienischen Original-Fassung. Die deutsche Kino-Version hingegen beruht auf einer französischen Schnittfassung und enthält zum Teil andere Szenen.

Anzeige

©ARD Degeto – Der erste Teil der Reihe, „Don Camillo und Peppone“, erschien 1952 mit dem berühmten französischen Schauspieler, Sänger und Komiker Fernandel in der Hauptrolle

Folglich zeigt der BR die ersten beiden Streifen der Reihe, „Don Camillo und Peppone“ sowie „Don Camillos Rückkehr“, in eben jener deutschen Kino-Fassung. So hatte es der Sender auch letztes Jahr schon praktiziert. In der ARD-Mediathek ist aber weiterhin auch die restaurierte HD-Version beider Filme verfügbar. „Die große Schlacht des Don Camillo“, „Hochwürden Don Camillo“ und „Genosse Don Camillo“ werden dagegen alternativlos in der restaurierten HD-Version ausgestrahlt.

Alle Sendetermine im Überblick:

28. Oktober (Samstag) um 22 Uhr „ Don Camillo und Peppone “ (deutsche Fassung)

“ (deutsche Fassung) 11. November (Samstag) um 20.15 Uhr „ Don Camillos Rückkehr “ (deutsche Fassung)

“ (deutsche Fassung) 11. November um 22.15 Uhr „ Die große Schlacht des Don Camillo “ (restaurierte HD-Fassung)

“ (restaurierte HD-Fassung) 18. November (Samstag) um 20.15 Uhr „ Hochwürden Don Camillo “ (restaurierte HD-Fassung)

“ (restaurierte HD-Fassung) 18. November um 22.25 Uhr „Genosse Don Camillo“ (restaurierte HD-Fassung)

Quelle: BR