Englische Woche in der Bundesliga: DAZN außen vor – Sky mit zwei Spielen in UHD

Eigentlich teilen sich DAZN und Sky die Bundesliga, in der Englischen Woche ist dies aber anders. Diesmal kommt dafür das Free-TV neben dem Pay-TV zum Zug.

Mit 41 Toren hat sich die Bundesliga am Wochenende eindrucksvoll aus der über zweimonatigen Winter- und WM-Unterbrechung zurückgemeldet. Nach nur einem Tag Pause geht es bereits am Dienstag und Mittwoch mit dem letzten Spieltag der Hinrunde weiter.

DAZN ist in Englischen Wochen außen vor: Sky überträgt alle neun Begegnungen des 17. Spieltags live, acht davon exklusiv (Anm.: Bayen-Köln auch im Free-TV bei Sat.1). An beiden Abenden stehen die parallel ausgetragenen späten Spiele nicht nur als Einzelspiele sondern wahlweise auch in der Konferenz zur Verfügung.

Bundesliga diese Woche nicht bei DAZN, sondern bei Sky und Sat.1

An beiden Abenden analysiert Sky Experte Erik Meijer in „100% Meijer“ dann noch die Partien des Spieltags. Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt von „Collinas Erben“ widmet sich dabei den strittigen Entscheidungen der Unparteiischen. Mit den Begegnungen des FC Bayern gegen den 1. FC Köln und von Werder Bremen gegen Union Berlin können Sky-Q-Kunden an beiden Abenden auf Sky Sport Bundesliga UHD jeweils ein Spiel live auch in UHD-HDR und zudem mit Dolby Atmos Sound erleben.

Der 17. Spieltag im TV-Überblick

Dienstag:

17.30 Uhr: Vorberichterstattung und RB Leipzig – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20.15 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Köln auf Sat.1, Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3

20.15 Uhr: Hertha BSC – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

22.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga

Mittwoch:

17.30 Uhr: Vorberichterstattung und 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20.15 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20.15 Uhr: SC Freiburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3

20.15 Uhr: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

20.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

22.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga

