Erstausstrahlung inklusive: 3sat zeigt diese Woche osteuropäische Filme

Anlässlich des Filmfestivals „goEast“ zeigt 3sat diese Woche mehrere Wettbewerbs-Filme. Darunter auch das Psychodrama „Zana“ in Erstausstrahlung.

Normalerweise findet das Filmfestival „goEast“ jedes Jahr in Wiesbaden statt. Auch hier finden die meisten Veranstaltungen dieses Jahr online oder coronakonform statt. Sogar ohne Ticket bekommen Zuschauer nun einen Einblick in Wettbewerbsfilme. Denn im Rahmen seiner Medienpartnerschaft mit dem Festival des mittel- und osteuropäischen Films „goEast“, das vom 20. bis 26. April stattfindet, zeigt 3sat am Samstag, 24. April, 23.30 Uhr, das Psychodrama „Zana“ (Kosovo/Albanien 2019) von Antoneta Kastrati.

„Zana“

In „Zana“ stehen Lume (Adriana Matoshi) und ihr Ehemann Ilir (Astrit Kabashi) im Mittelpunkt. Zusammen mit seiner Mutter leben sie in einem Dorf in Kosovo. Auch wenn beide einst glücklich waren, ist seit dem Krieg und dem Tod ihrer Tochter davon wenig übriggeblieben. Lumes Schwiegermutter fragt daraufhin immer wieder nach erneutem Nachwuchs. Hexen und Wunderheiler sollen dabei helfen.

Zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und Kriegstraumata

Jedoch wird Lume von den traumatischen Kriegserlebnissen eingeholt. Albträume und Ohnmachten setzen ihr ebenso zu wie die Ignoranz der Familie. Als Lume schließlich doch schwanger wird, entfernt sie sich immer weiter von der Realität und auch von ihrem Mann Ilir.

„Zana“ zeigt Krieg und Verlust anhand der Geschichte einer jungen Frau, deren psychische Narben im Gegensatz zu gesellschaftlichen Erwartungen stehen. Als Langfilmdebüt der in Los Angeles lebenden kosovarischen Regisseurin Antoneta Kastrati gewann der Film im vergangenen Jahr sogar den „goEast Publikumspreis“.

3sat zeigt weitere „goEast“-Filme

Neben „Zana“ zeigt 3sat allerdings auch noch andere Filme aus den Wettbewerben der letzten Jahre. So geht es am Sonntag, 25. April, 2.50 Uhr, mit dem Spielfilm „Momente“ (Tschechische Republik/Slowakei 2018) von Beata Parkanová weiter. Anezka ist hilfsbereit, pflichtbewusst und bemüht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Doch: Was will sie eigentlich selbst?

Familiendrama und Tragikkomödie

Am Montag, 26. April, 1.40 Uhr, folgt „Aurora Borealis – Nordlicht“ (Spielfilm, Ungarn 2017). Das Familiendrama von Márta Mészáros lief bereits 2018 im Wettbewerb von „goEast“. Im Anschluss um 3.25 Uhr beschließt 3sat sein Programm zu „goEast“ mit der serbischen Tragikomödie „Requiem für Frau J.“ (Serbien/Bulgarien/Mazedonien/Russland/Frankreich, 2017). Bojan Vuletics Film voller Empathie und schwarzem Humor gewann bei „goEast“ 2017 den Hauptpreis für den besten Film.

„Zana“ in Erstausstrahlung

Das Filmfestival „goEast“ läuft vom 20. bis 26. April. Nächsten Samstag, 24. April, um 23.30 Uhr, zeigt 3sat das Psychodrama „Zana“ in Erstausstrahlung. Im Anschluss an die Ausstrahlung ist der Film dann bis 23. Mai in der 3sat-Mediathek abrufbar.