Erstmals türkische Serie mit deutscher Synchronisation im Free-TV

Zee.One zeigt erstmals im deutschen Free-TV eine türkische Serie mit deutscher Synchronisation. Außerdem gibt es ab Februar werktags 18 Stunden lang indische Serien zu sehen.

Ab April zeigt Zee.One eine türkische Serie mit deutscher Synchronisation – eine Premiere für das deutsche Free-TV. Um welche Serie es sich handelt, geht nicht aus der Pressemitteilung hervor. Der Sender, der sich auf indische Produktionen fokussiert, will mit der türkischen Serie seine Zielgruppe erweitern.

Außerdem teilt der Sender mit, ab Februar sein Programm neu zu strukturieren: Von Montag bis Freitag wird es täglich 18 Stunden Serien aus Indien zu sehen geben. Neu seit Januar ist die preisgekrönte Serie „Wege des Schicksals“ (OT: „Kundali Bhagya“).

Am Wochenende gehört ab Februar die Prime Time den „besten Spielfilmen aus dem Kinomekka Asiens“ und anderen Ländern, viele von ihnen in deutscher Erstausstrahlung. Zu sehen sind unter anderem die Komödie „Super Signh – Held wider Willen“ (1. & 2. Februar), der Actionfilm „Der blutige Pfad der Wahrheit“ (8. & 9. Februar) und der Liebesfilm „Wenn das Herz schlägt“ (15. & 16. Februar). In der Access Prime soll die nicht-fiktionale Unterhaltung im Mittelpunkt stehen.