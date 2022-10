Europa League beginnt heute später: Programmänderung bei RTL

Anzeige

Die Berichterstattung zur Free-TV-Übertragung des Europa-League-Spiels am Donnerstagabend wird sich durch ein „RTL Spezial“ verschieben.

Im Free-TV präsentiert RTL am 27. Oktober den fünften Spieltag der UEFA Europa League mit der Partie SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus. Moderatorin Laura Papendick wollte sich gemeinsam mit Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle eigentlich zur Primetime vom Spielfeldrand des Europa-Park Stadions zu Wort melden. Aufgrund einer Sondersendung verschiebt sich der Start der Übertragung nun allerdings etwas nach hinten, wie diese Woche bekannt wurde. Um 20.15 Uhr zeigt RTL nämlich ein „RTL Spezial“ zum Thema „Alles wird teurer“.

Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel bespricht in der Sondersendung mit Studiogast Hendrik Buhrs (Finanztip) Zuschauerfragen zur Preisentwicklung in der Energiekrise, teilte RTL mit. Für das „RTL Spezial“ ist ein zeitlicher Umfang von etwa 15 Minuten eingeplant. Im Anschluss startet bei dem Kölner Sender dann der Fußballabend. Anstoß ist um 21 Uhr. Die Europa-League-Partie SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus ist dabei auch in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar, so der Sender. Weitere Spiele sind bei RTL+ zu sehen.

Fünfter Europa League Spieltag (27. Oktober) im Überblick (Anstoß – Kommentator/in)

RTL

SC Freiburg – Olympiakos Piräus (21.00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

1. FC Union Berlin – Sporting Braga (18.45 Uhr – E: Frederick Schulz / K: Michael Born)*

1. FC Slovácko – 1. FC Köln (18.45 Uhr – E: Robby Hunke; Co: Patrick Helmes / K: Christoph Stadtler)

SC Freiburg – Olympiakos Piräus (21.00 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Klaus Veltman)

Fenerbahce Istanbul – Stade Rennes (18.45 Uhr – E: Stefan Galler / K: Jürgen Schmitz)

PSV Eindhoven – FC Arsenal (18.45 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Christina Graf)

Manchester United – FC Sheriff Tiraspol (21.00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Heiko Wasser)

HJK Helsinki – AS Rom (21.00 Uhr – E: Tim Hemmrich)

Roter Stern Belgrad – Trabzonspor AS (21.00 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Philip Konrad)

OGC Nizza – Partizan Belgrad (18.45 Uhr – K: Timo Latsch)

Malmö FF – Union Saint-Gilloise (18.45 Uhr – K: Alexander Klich)

FC Nantes – Qarabag Agdam (12.00 Uhr – K: Alexander Küpper)

*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)

Quelle: RTL Deutschland