Eurovision Song Contest 2024 beginnt in Malmö

Auftakt zu einem der größten Gesangswettbewerbe der Welt: Beim ESC-Halbfinale in Malmö läuft sich der Nachfolger von Urgestein Peter Urban warm. Das Spektakel wird dieses Jahr vom Nahostkonflikt überschattet.

Im schwedischen Malmö beginnt an diesem Dienstag der Eurovision Song Contest (ESC) 2024. Der größte Gesangswettbewerb der Welt steht unter dem Motto „United By Music“. Für Deutschland tritt dieses Jahr der Sänger Isaak mit dem Song „Always On The Run“ an. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Moderator Thorsten Schorn, der als Kommentator für das deutsche Fernsehen die Nachfolge von ESC-Urgestein Peter Urban übernimmt. Etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher werden zu der Veranstaltung erwartet.

Gaza-Krieg überschattet diesjährigen ESC in Malmö

Der ESC, zu dem auch Israel eine Sängerin schickt, wird in diesem Jahr vom Gaza-Krieg überschattet. In Malmö hat es zuletzt bereits Israel-kritische Demonstrationen gegeben. Weitere Demonstrationen sind für den Tag des ESC-Finales am kommenden Samstag in der südschwedischen Stadt angekündigt. Zudem hat es in Schweden in jüngster Zeit mehrfach öffentliche Koran-Verbrennungen gegeben – zuletzt am vergangenen Freitag in Malmö.

Den Auftakt bildet am Abend das erste Halbfinale (21.00 Uhr). Der Spartensender One beginnt das heutige Spektakel mit der Sendung „Legendär! Eurovision Song Contest – Eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti“ ab 20.15 Uhr. Im Anschluss läuft dort dann auch das erste Halbfinale, bei dem 10 Finalbeiträge ausgewählt werden. Beim zweiten Halbfinale am Donnerstag (9. Mai) werden die letzten Plätze für das große Finale (11. Mai) des ESC vergeben. Zunächst nehmen 37 Länder teil, von denen 11 bei den Halbfinals ausscheiden, sodass im Finale am Samstagabend noch 26 übrig sind. Für das Finale sicher gesetzt sind die größten Geldgeber des ESC. Das sind Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland – sowie das Gastgeberland Schweden.