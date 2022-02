Formel-1-Finale 2021 war weltweit der Quotenhit

Anzeige

Das packende Formel-1-Finale 2021 war nach Angaben der Motorsport-Königsklasse das Rennen mit den meisten TV-Zuschauern weltweit in der vergangenen Saison.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Formel-1-Mitteilung verfolgten 108,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Großen Preis von Abu Dhabi am 12. Dezember mit der Titelentscheidung zugunsten des neuen Champions Max Verstappen von Red Bull in der letzten Runde.

Die Quote sei um 29 Prozent höher als im Jahr zuvor bei dem Formel-1-Finale auf dem Yas Marina Circuit. Wobei der Vergleich aufgrund fehlender Spannung etwas hinkt. Lewis Hamilton stand bei dem Rennen damals im Mercedes bereits als Weltmeister – zum siebten Mal – fest. Insgesamt verfolgten 1,55 Milliarden Zuschauer weltweit die 22 Rennen der vergangenen Saison vor dem TV. Trotz Corona-Pandemie kamen dabei 2,69 Millionen Fans an der Zahl zu den Rennen an die Strecken.

(dpa/bey)

